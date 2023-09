Vale-Gás será bloqueado para ESTES beneficiários; Veja quem pode ser excluído

O Vale-Gás é um benefício social pago pelo governo federal, que tem como objetivo auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha, item essencial para o preparo de alimentos. No entanto, os beneficiários devem ficar atentos, tendo em vista que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que este programa sofrerá cortes a partir do mês de outubro.

O alvo desses cortes por parte do governo são as famílias que recebem o benefício, porém estão com o cadastro desatualizado no Cadastro Único, sistema utilizado para diversos programas sociais no Brasil, como o Bolsa Família.

Os pagamentos do Vale-Gás serão retomados em outubro, tendo início no dia 18. Isso porque o benefício não foi pago em setembro, pois os recursos são liberados de maneira bimestral, ou seja, a cada dois meses.

Sendo assim, os beneficiários devem ficar atentos, mantendo o cadastro atualizado no CadÚnico. Em agosto, último mês em que o Vale-Gás foi pago, o Ministério do Desenvolvimento suspendeu o pagamento para mais de 124 mil famílias, exigindo uma atualização cadastral.

Cortes no Vale-Gás

A nova revisão cadastral do Vale-Gás que será feita pelo governo em outubro terá novos grupos como alvo. Sendo assim, o foco serão os cadastros sem atualização nos últimos cinco anos (2018 ou 2019).

Dessa forma, caso essas famílias não atualizem o cadastro até determinado prazo poderão ter o Vale-Gás bloqueado já no mês de outubro, e cancelado logo em seguida em novembro.

Confira a seguir quem são os convocados pelo governo para atualização cadastral:



Cadastros desatualizados há mais de cinco anos (última atualização em 2018) – Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Cadastros desatualizados há quatro anos (última atualização em 2019) – Famílias beneficiárias do PBF, TSEE ou BPC;

Cadastros desatualizados há mais de quatro anos (última atualização em 2019 ou anterior) – Famílias não beneficiárias de programas sociais.

Quem tem direito ao benefício?

O Vale-Gás foi pago pela última vez em agosto deste ano, destinado a 5,63 milhões de famílias no valor de R$ 108. No entanto, este valor não é fixo, sendo que o benefício utiliza como base o preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para receber o Vale-Gás, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único. A família, inclusive, deve possuir:

Renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 660), inclusive famílias beneficiárias de programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo; ou

Composição de pessoas residentes no mesmo domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no Cadastro Único.

Além disso, o governo também estabelece alguns critérios para participação do programa social, ordenando sucessivamente os beneficiários que:

Possuem dados do Cadastro Único atualizado nos 24 meses anteriores;

Possuem menor renda per capita;

Possuem maior quantidade de membros na família;

Participam do Programa Auxílio Brasil; e

com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

Isso ocorre porque o Vale-Gás é um programa de alcance limitado. Desta forma, o governo seleciona as famílias mais necessitadas para a participação, segundo os critérios de prioridade citados acima.