Vale, SEST SENAT e muitas empresas ofertam 800 VAGAS DE EMPREGO em todo o país

Muitas oportunidades em todo o país. As vagas de emprego somam 800 chances para vários cargos. Empresas renomadas, Vale, SEST SENAT trazem grandes chances para o mercado de trabalho.

A seguir separamos uma lista com vagas para diferentes cargos, vagas e escolaridade. Veja.

Acompanhe a lista a seguir:

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) anuncia excelentes vagas de emprego.

As inscrições, portanto, são para novas vagas de emprego em diversas áreas e campos de atuação.

A instituição possui unidades operacionais por todas as regiões do país.

Inscreva-se aqui

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) de Itapetininga e Piraju (SP) está com inscrições abertas.

As oportunidades são para vagas de estágio em diversos setores da instituição.

As oportunidades do novo processo seletivo CPFL são para estudantes de diferentes áreas de nível técnico. Os interessados deverão se inscrever até 10 de setembro.

O Grupo Arizona, empresa de comunicação e marketing anuncia vagas para o processo seletivo. Ao todo, são mais de 100 vagas para São Paulo.

Os cargos são para atendimento, direção de arte, redação, desenvolvimento web e muito mais. Clique aqui

Estão abertas as inscrições da Vale para a segunda turma do Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres Negras, iniciativa que visa acelerar o desenvolvimento profissional de 50 mulheres negras da sociedade.

As inscrições estão abertas até o final de setembro. Clique aqui

A Arquivei, plataforma responsável por gerenciar documentos fiscais de mais de 120 mil empresas no Brasil, abre inscrições de estágios.

A bolsa-auxílio oferecida no processo seletivo da Arquivei é de R$ 2.000 mensal.

Outras vagas de emprego

A TIM anuncia 120 vagas neste processo seletivo. As oportunidades são para vários cargos. Esta é uma chance garantida para aqueles que desejam dar o primeiro passo na carreira.

As inscrições seguem abertas para muitas oportunidades.

Vagas de emprego e processo seletivo

Os estudantes das seguintes áreas poderão se inscrever:

Marketing, Administração de Empresas, Engenharia, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Engenharias, Gestão de Projetos, Tecnologia da Informação, Segurança da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Design, Gestão de Negócios e cursos correlatos.

Além do curso, os interessados no processo seletivo da TIM precisam combinar com o perfil da empresa, serem dinâmicos, curiosos, mentalidade ágil e perfil colaborativo.

As vagas são para os seguintes municipios:

São Paulo, Recife, Brasília, Belém, Belo Horizonte e Curitiba

Vale lembrar que a contratação será na modalidade híbrida, sendo presencial e on-line. Os estudantes precisam comparecer à empresa 3x por semana.

A empresa ainda garante flexibilização de até quatro dias presenciais, com acompanhamento de tutor, e uma jornada de aprendizagem customizada para o desenvolvimento de competências específicas das áreas de atuação, habilidades digitais e comportamentais.

As bolsas do processo seletivo dependem do cargo, podendo variar entre:

Além disso, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, assistências médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, curso de Inglês online, auxílio-creche e folga no dia do aniversário, dentre outros.

Como se inscrever neste processo seletivo da TIM?

Os interessados poderão se inscrever por este site:

Todo o processo avaliativo será on-line com a principal intenção de proporcionar uma experiencia mais imersiva e interativa tanto para as pessoas inscritas quanto para aquelas que farão a seleção.

Os candidatos passarão por entrevistas e dinâmica de grupo.

Outras vagas de emprego

Mais vagas de emprego no mercado. Dessa vez, a empresa Company HERO anuncia oportunidades para diversas áreas.