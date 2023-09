Valentina Shevchenko detona placar de 10-8 que custou seu título no Noche UFC: ‘Completamente injusto’

Valentina Shevchenko acredita que deveria comemorar seu segundo reinado como campeã peso mosca, mas em vez disso sua noite no Noche UFC terminou com um polêmico empate dividido para sua revanche contra Alexa Grasso.

As idas e vindas de cinco rounds de guerra viram ambos os lutadores vencerem vários rounds em todos os três scorecards. Mas no final das contas foi o juiz Mike Bell quem deu a Grasso um 10-8 no quinto round que fez toda a diferença, com seu cartão totalizando 47-47.

Com os outros dois juízes divididos em 48-47 – um para Grasso e outro para Shevchenko – o resultado terminou em empate dividido e Shevchenko ficou abatido com toda a provação.

“Acho que ganhei três rounds, dois rounds talvez tenha sido ela”, disse Shevchenko na coletiva de imprensa pós-luta do Noche UFC. “Mas sinto que o 10-8 no quinto round é completamente injusto.”

A quinta rodada começou com Shevchenko no controle dos pés e parecia que ela estava caminhando para uma decisão unânime para recuperar o título que perdeu para Grasso em março.

No entanto, uma tentativa malfadada de queda de Shevchenko falhou, e ela acabou com Grasso nas costas e Shevchenko preso lutando contra uma finalização com mata-leão, que refletiu como terminou seu primeiro encontro em março. Desta vez, Shevchenko sobreviveu e estava mais do que confiante de que a vitória era dela.

Mesmo que Grasso tenha vencido o quinto round, Shevchenko não consegue explicar como um placar de 10-8 foi justificado, e é por isso que ela acredita que a ocasião do Noche UFC pode ter influenciado.

“Infelizmente, acho que este evento é porque é o Dia da Independência do México, por isso afetou a decisão do juiz de dar 10-8 no quinto turno”, disse Shevchenko. “Pela minha experiência, 10-8, é quando um lutador não consegue fazer nada. É como correr em busca de uma fuga do octógono. É como miserável.

“Mas no quinto assalto, foram uns quatro minutos ou quantos minutos em pé e ela não acertou um soco. Ela só conseguiu assumir a posição de trás no último minuto, minuto e meio. Não me lembro agora, mas mesmo aí não houve dano. Não era [enough] dano para ter sucesso com este 10-8.”

Os critérios de pontuação para os juízes distribuirem uma rodada de 10-8 mudaram nos últimos anos. Aqui está o palavreado atual adotado pela Comissão Atlética do Estado de Nevada: “Ao determinar se deve marcar um round como 10-8, um juiz deverá avaliar os três fatores de impacto, domínio e duração. Se o juiz avaliar que dois dos três fatores estão presentes, o juiz deverá considerar seriamente se deve pontuar o round como 10-8. Se todos os três fatores estiverem presentes, o juiz pontuará o round como 10-8.”

Shevchenko obviamente discordou da avaliação de Bell do round como 10-8, porque apesar das melhores tentativas de Grasso para finalizar a luta, ela só conseguiu assumir o controle nos momentos finais depois de perder a maior parte da sessão de cinco minutos.

“Um 10-8, não é como era no quinto round”, disse Shevchenko. “Acho que para dar um 10-8 é preciso ter certeza de que é 10-8. Não foi o nosso caso. Não está nem perto de 10-8.

“Espero que isso mude, mas sei que muitos lutadores passam pela mesma frustração quando é mais ou menos assim e não dá para fazer nada. A decisão oficial, é a decisão oficial. É um empate. Não é uma derrota, mas no meu caso não é uma vitória.”

Em um mundo perfeito, Shevchenko adoraria ouvir Bell explicar sua decisão de marcar o quinto round como 10-8, embora seja improvável que isso aconteça.

“Seria muito bom ver”, disse Shevchenko. “Porque nós, como lutadores, lutamos. A gente briga e todos vocês veem, é uma coisa aberta ao público, está aí para todo mundo ver. Quanto à pontuação, eles marcam e você não vê. É uma coisa privada. Então, sim, eu realmente gostaria que isso acontecesse, algum tipo de explicação.”

Com o empate dividido como resultado, Shevchenko sai insatisfeita, mas também vai precisar de tempo para se recuperar depois de revelar que quebrou o polegar no primeiro round.

Segundo Shevchenko, por mais que a lesão possa ter mudado o rumo da luta, ela não tem intenção de parar ou dar pistas a Grasso de que está comprometida.

“Quebrei meu polegar no primeiro round e agora está fraturado”, disse Shevchenko. “Senti que isso afetou minha trocação, mas ao mesmo tempo senti que se parasse seria muito frustrante para todos os fãs aqui esta noite porque eles estavam esperando por essa luta, eles querem ver a luta e se eu parar na primeira rodada e dizer que não posso continuar, sinto que isso vai contra minhas regras pessoais.

“É por isso que continuo lutando. Continuei lutando de todo o coração. Acho que fiz de tudo para garantir a vitória.”

O polegar quebrado também terá um papel importante no que vem a seguir para Shevchenko.

Idealmente, Shevchenko enfrentaria Grasso pela terceira vez para resolver a rivalidade de uma vez por todas, mas a ex-campeã peso mosca do UFC não tomará nenhuma decisão até que esteja saudável o suficiente para competir novamente.

“Não quero pressa”, disse Shevchenko. “Não quero dizer nada e amanhã mudarei de ideia. Primeiro de tudo, quero ver quanto tempo vai durar [to take my thumb] curar, porque isso é o mais importante. Minha próxima luta, quando acontecer, quero fazer o melhor que puder. Não quero ter um desempenho de 50 por cento. eu quero 100 [percent].

“É por isso que neste momento não sei o que será o próximo, quem será o próximo, mas estou aqui. Com esta atuação esta noite, mostrei que tenho muito mais pela frente.”