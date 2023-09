Valentina Shevchenko elogia Amanda Nunes na aposentadoria, ainda acredita que terceira luta é possível

Durante anos, Valentina Shevchenko raramente conseguia escapar de uma entrevista ou conferência de imprensa sem que alguém perguntasse sobre uma trilogia com Amanda Nunes.

Depois de duas lutas acirradas em dois encontros anteriores, Shevchenko parecia destinado a enfrentar Nunes novamente. Mas isso mudou em junho, após a vitória desigual de Nunes sobre Irene Aldana no UFC 289, quando ela se aposentou abruptamente.

“Naquele momento eu estava meio sem emoção”, disse Shevchenko ao MMA Fighting sobre sua reação à aposentadoria de Nunes. “Na verdade, isso me surpreendeu um pouco. Não porque ela fez isso. Eu entendo por que ela fez isso. Ela sofreu por tanto tempo essa pressão constante, física, mental, é muito difícil continuar, seguir em frente, e talvez depois de tudo que ela fez no esporte, ela só queria ter um tempo tranquilo e livre com a família sem pensar: ‘Eu tem que ir para a academia e colocar tudo [of that into] meu desempenho em 100 por cento.’

“É compreensível, mas [I’m still] surpresa porque ela é jovem. Ela está em ótima forma e você ainda tem mais algumas defesas de título. Você ainda pode fazer isso. É esse tipo de surpresa, mas da mesma forma entendo a decisão. É como se eu não achasse que ninguém tivesse que julgar porque ela foi incrível. Ela fez grandes coisas.”

A aposentadoria de Nunes aparentemente eliminaria qualquer esperança de Shevchenko de vingar suas duas derrotas anteriores, embora o ex-campeão peso mosca do UFC não esteja completamente convencido disso.

Como os lutadores de MMA costumam chamar isso de carreira apenas para anunciar um retorno meses ou às vezes até anos depois, Shevchenko não fechará a porta para enfrentar Nunes novamente.

Ela já viu isso acontecer muitas vezes antes para descartar totalmente a chance de Nunes sentir vontade de lutar novamente e Shevchenko promete que ainda estará esperando.

“Ainda acho que há oportunidades”, disse Shevchenko. “Agora ela está um pouco descansada, um pouco tranquila e depois de um ou dois anos ela decide voltar ao ramo de lutas e estou planejando estar por perto também. Então sim, ainda acho que é uma oportunidade.

“Não estou dizendo que ela vai voltar, mas ela pode voltar. Ainda podemos ver isso.

Shevchenko entende o quão difícil pode ser para um lutador ir embora para sempre, especialmente para alguém como Nunes, que ainda estava no topo do mundo quando decidiu pendurar as luvas.

“É disso que os lutadores mais sentem falta, aquela sensação quando entram no octógono”, disse Shevchenko. “Quando eles passam pela semana da luta, quando passam por toda a multidão, eles sobem para o octógono, e é por isso que voltam da aposentadoria e continuam a lutar. [fight].”