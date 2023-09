Valentina Shevchenko foi operada ao polegar quebrado sofrida no Noche UFC

Valentina Shevchenko vai ser operada.

A ex-campeã peso mosca quebrou oficialmente o polegar no primeiro round da revanche contra Alexa Grasso, no Noche UFC, e agora precisará passar pela faca para reparar o dano.

De acordo com Shevchenko em postagem no Instagram, os médicos revelaram uma “fratura cominutiva que requer cirurgia”. Fontes adicionais que falaram ao MMA Fighting na terça-feira confirmaram que a lesão permite que Shevchenko retome o contato aproximadamente três meses após a cirurgia.

Apesar da lesão na mão, Shevchenko ainda lutou para empatar com Grasso após cinco rodadas muito disputadas.

Se não fosse o juiz Mike Bell dando a Grasso um polêmico placar de 10-8 no quinto round, Shevchenko teria recuperado o título peso mosca do UFC por decisão dividida. Mas com o placar intacto, o resultado foi um empate dividido, com Grasso ainda mantendo o título.

Após o resultado decepcionante e também a lesão na mão, Shevchenko afirmou que esperaria para decidir o que vem a seguir, embora o ideal fosse enfrentar Grasso em uma trilogia assim que estiver saudável novamente.

Grasso disse que está aberta a tudo o que o UFC quiser para sua próxima defesa de título.

O UFC não tomou nenhuma decisão em relação ao título peso mosca, embora Shevchenko ficar afastado dos gramados pelos próximos meses após a cirurgia possa abrir a porta para um desafiante de alto nível como Erin Blanchfield ou Manon Fiorot ganhar a próxima chance pelo campeão.

Por enquanto, Shevchenko se preparará para passar por uma cirurgia antes de planejar seu retorno em 2024.