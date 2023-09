Valentina Shevchenko pede que a trilogia Alexa Grasso aconteça no Quirguistão ‘para ser justo’

Valentina Shevchenko quer reatar as coisas com Alexa Grasso, mas ainda não tem certeza se conseguirá.

No sábado, Shevchenko falhou em sua tentativa de recuperar o título peso mosca, lutando pelo empate dividido com Grasso na luta principal do Noche UFC, forçando Shevchenko a mais uma vez sair da luta contra Grasso de mãos vazias. Foi uma decisão polêmica, principalmente a pontuação do juiz Mike Bell, que concedeu a Grasso um 10-8 no quinto round.

Shevchenko sente que acertou em cheio, principalmente porque quebrou o polegar no primeiro round.

“Eu estava pensando que era 3-2, do meu lado. Eu estava pensando que seria uma decisão dividida”, disse Shevchenko A hora do MMA. “Foi uma guerra. Foi uma grande luta. Foi uma luta incrível. Foi, na minha opinião, a Luta da Noite. Não estou dizendo que foi super fácil ou algo assim. Lutei lá, deixei tudo no octógono. Eu sei que as pessoas dizem que se você quer a vitória não pode deixar isso para os juízes. Você pode dizer isso, mas ninguém tem o direito de dizer isso se não tentou lutar no octógono no nível que estamos lutando.

“Não é tão fácil fazer nocaute, finalização ou o que quer que seja, com o dedo quebrado e com um adversário que está no nível mais alto. Sei que fiz tudo e foi o suficiente para garantir três rounds de vitória ao meu lado.

“Machuquei a mão no primeiro round. … eu bati com uma cruz e ela caiu de lado e afetou meu polegar. Pude sentir isso logo… no primeiro round. Essa foi a razão pela qual não consegui terminar minha submissão. Isso me fez puxar meu controle. Eu tinha a posição quando estava de costas, mas não conseguia fechar o braço por causa do dedo. Mas, novamente, não estou aqui tentando encontrar desculpas para que isso tenha acontecido. Se eu tentasse encontrar desculpas, diria: ‘Meu Deus, quebrei meu dedo, não posso continuar a luta’. Mas não, lutei mais quatro rounds com um dedo quebrado.”

Dado o polêmico e indeciso final da luta, os rumores de uma trilogia entre os dois lutadores começaram quase imediatamente. Grasso, por sua vez, não se comprometeu com uma terceira luta, dizendo que se o UFC quisesse ela aceitaria, mas que também quer permitir que outros contendores tenham a chance pelo cinturão. Shevchenko concorda, dizendo que está aberta à trilogia, mas primeiro precisa descobrir a extensão de sua lesão – e que ela também não quer atrapalhar mais ninguém.

“É difícil para mim dizer exatamente o que acho que será o próximo”, disse Shevchenko. “Neste momento, estou pensando em pegar o [scans] Preciso da minha mão, ter certeza de que estarei curado para a próxima luta e não quero impedir que ninguém da categoria avance também. É por isso que quando estiver pronto para lutar, lutarei contra qualquer um. Se as pessoas quiserem ver a trilogia, estou aqui e acho que também é merecido. Se eles querem me ver subir [in weight], estou subindo. Se quiserem ver outra coisa, quero lutar contra qualquer um, porque essa é a minha mentalidade. Não estou escolhendo meu oponente, apenas vou e luto.”

“É difícil dizer o que quer que seja neste momento”, continuou Shevchenko. “Eu entendo que não sei que tipo de lesão tenho na mão e não sei quanto tempo vai demorar para curá-la. Só não quero que ninguém fique sentado sem lutar e apenas espere. Eu sei que as meninas querem lutar, elas precisam lutar, porque essa é a nossa vida de lutadora. Essa é a nossa carreira, é assim que ganhamos dinheiro no final. Esta é a única coisa que estou dizendo. Não quero falar nada precipitadamente, sem as circunstâncias, em quanto tempo poderei voltar. Se eu estivesse 100 por cento saudável, estaria tipo, sim, vamos lá, trilogia em três meses, estou pronto. Mas não posso dizer [that] agora porque não sei a situação da minha saúde, da minha mão.”

Felizmente para Shevchenko, Grasso não parece ter pressa em voltar para a jaula, dizendo que apenas lutou e gostaria de pelo menos tirar uma folga. Também há rumores de que o UFC planeja retornar ao México pela primeira vez desde o COVID-19 no próximo ano, o que pode ser o local ideal para uma luta trilogia acontecer. A menos, é claro, que você seja Shevchenko, que acredita que desde a revanche aconteceu no Dia da Independência do México, ela merece algum tipo de consideração pela luta da trilogia.

“Acho que seria certo realizar o próximo evento no Quirguistão no Dia da Independência do Quirguistão. [August 31]”, disse Shevchenko. “Vai ser muito inteligente, porque tem que ser igualitário. Não podemos celebrar o Dia da Independência do México duas vezes. Acredito que todas as pessoas no Quirguistão, todo o governo do Quirguistão, farão todo o possível para que isso aconteça. É por isso que acho que o UFC vai querer fazer isso. Eles encontrarão uma maneira de fazer isso.

“Na nossa luta, houve pessoas do governo que vieram do Quirguistão para os Estados Unidos para me ver lutar, por isso fala muito sobre isso. … Acho que vai ser justo. Dia da Independência do Quirguistão, no Quirguistão, acho que é o momento certo para fazer isso.”

O UFC nunca realizou um evento no Quirguistão, então parece improvável que Shevchenko realize seu desejo. Uma trilogia no próximo ano em Las Vegas, talvez no UFC 300, parece muito mais viável – e, em última análise, isso provavelmente é bom para Shevchenko, que diz que não está nem perto da aposentadoria e que o mais importante para ela, a razão pela qual ela ainda está lutando , é continuar construindo seu legado e dando exemplo para as próximas gerações.

“Dava para ver na luta, quando a pessoa termina, está meio desacelerando, não quer brigar, não tem vontade. Mas você podia ver naquela luta todos os olhos do desejo, do poder, da velocidade e de tudo mais”, disse Shevchenko. “Se você pudesse ver na minha história de luta, eu sempre lutei contra algumas gerações de lutadores. As lutadoras com quem lutei, algumas já têm filhos, família, esqueceram de lutar, nem lembram que são lutadoras.

“Alguns deles estão encerrando a carreira recentemente, mas eu ainda estou aqui, ainda estou no topo. Mas agora está chegando a geração mais jovem e continuo mostrando que sou o melhor, posso lutar como ninguém. Isto é o que é importante para mim. Continuar a ser a mesma, a mesma pessoa que sou, para construir o meu legado e construir a confiança em outras meninas que estão iniciando sua jornada nas artes marciais.”