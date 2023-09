Valentina Shevchenko revela plano para revanche de Alexa Grasso: ‘Destrua meu oponente, recupere meu cinturão’

Já se passaram quase exatamente seis meses desde que Valentina Shevchenko perdeu o título peso mosca do UFC, mas ela planeja corrigir isso em sua revanche contra Alexa Grasso no Noche UFC, no sábado.

Um reinado de sete lutas no campeonato chegou ao fim depois que Shevchenko desferiu um malfadado chute giratório para trás, que resultou na queda de Grasso seguida de finalização com mata-leão. Já se passaram quase seis anos desde a última derrota de Shevchenko, e foi a primeira vez que ela realmente foi finalizada em uma luta de MMA (uma derrota anterior por nocaute técnico para Liz Carmouche ocorreu devido a um corte sofrido durante uma luta que Shevchenko estava vencendo).

Apesar de vencer a maior parte da luta, o erro de Shevchenko custou-lhe tudo. Então ela está confusa com a crescente narrativa de que Grasso estava destinado a vencê-la porque ela perdeu um passo, ou talvez que seu tempo como um dos campeões mais dominantes do UFC finalmente tenha passado.

“Ela teve um golpe certeiro talvez no primeiro round”, disse Shevchenko ao MMA Fighting. “Essa foto foi capturada pelas câmeras e agora todo mundo está olhando só para essa foto, sem assistir toda a luta e falando todas essas coisas que podem trazer à tona. Não foi assim. É como se fosse um momento, mas infelizmente esse momento define todo o resultado.

“Eu estava vencendo a luta. Isso é o que é MMA. MMA é um estilo de luta difícil, é um jogo de luta muito difícil. Às vezes isso acontece, mas o mais importante é que tenho a oportunidade de fazer tudo certo, como deveria ser da primeira vez.”

Embora alguns ex-campeões do UFC tenham dito que perder o cinturão foi quase um peso tirado de seus ombros devido à atenção e pressão que acompanha esse nível de status, Shevchenko nunca se incluiu nesse grupo.

O título do UFC não definia necessariamente a existência de Shevchenko, mas era um símbolo de status de que ela era a melhor do mundo, que tem sido seu objetivo nas artes marciais desde que começou a lutar. Perder o cinturão só fez com que Shevchenko o quisesse ainda mais de volta.

“Na verdade, não entendo as pessoas que dizem que foi um alívio perder o cinturão”, disse Shevchenko. “Eu realmente não entendo. Porque não é um alívio. É uma pressão extra porque você precisa recuperá-lo agora. Se você me perguntar o que eu escolho, escolho a pressão com o cinto.”

O desejo de voltar a ser campeão só poderá ser superado pela necessidade de Shevchenko vingar a derrota para Grasso. Shevchenko não guarda rancor da lutadora mexicana de 30 anos, mas quer tirar da boca o gosto ruim da derrota.

Uma das características definidoras de Shevchenko durante seus quase oito anos no UFC tem sido o foco assustador e a determinação que ela carrega em suas lutas. Ela quase se transforma em uma assassina enjaulada, desprovida de emoção até que o trabalho seja concluído.

Desta vez, Shevchenko promete que não carregará nenhuma raiva ou agressão desnecessária para a jaula, mas sim um renovado senso de propósito para eliminar Grasso a qualquer custo.

“Não estou brincando”, disse Shevchenko. “Só vou lá, meu objetivo é entrar no octógono, finalizar, destruir meu adversário, pegar meu cinturão de volta e continuar o que tenho que continuar.”

Chame isso de sua abordagem apocalíptica para a revanche de Grasso, porque Shevchenko não deseja sequer contemplar o que vem a seguir para ela até que a luta termine.

Sim, Shevchenko continuará lutando no sábado passado, mas ao que tudo indica, essa é a última noite de sua vida até que ela derrote Grasso de uma vez por todas.

“Para mim, não existe depois”, explicou Shevchenko. “Não existe domingo. Não há segunda-feira depois do sábado seguinte. Para mim, vivo apenas com este dia. É como se eu não tivesse planos do que acontecerá a seguir. Tudo para mim, toda a minha concentração, toda a minha determinação, todo o meu poder, força, mentalidade, caráter, espírito, tudo vai para o dia 16 de setembro.

“Lenta e seguramente, vamos nos aproximar do dia 16 de setembro e estarei pronto para essa data. Estarei pronto para pegar o que é meu.”

E para os pessimistas que disseram que seu tempo acabou, Shevchenko só tem uma mensagem para lhes entregar.

“O fim é quando eu decidir e não será tão cedo”, disse Shevchenko. “Vou lutar enquanto tenho vontade de lutar. Eu quero lutar. Quero ganhar esse cinturão e vou ganhar esse cinturão.”