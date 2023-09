Valor de setembro causa alvoroço entre os beneficiários

O Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, criado com o objetivo de combater a pobreza e promover a inclusão social. Desde sua implementação, o programa tem sido fundamental para melhorar as condições de vida de milhões de famílias em todo o país.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que tem como objetivo garantir o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde para famílias em situação de vulnerabilidade social. Por meio do programa, as famílias recebem um benefício financeiro mensal, que varia de acordo com a composição familiar e a renda per capita.

Como funciona o Bolsa Família?

Para ser elegível ao Bolsa Família, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. As famílias devem ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa para se qualificarem ao programa. Além disso, é necessário que as famílias cumpram compromissos nas áreas de saúde e educação, como o acompanhamento pré-natal, a vacinação dos filhos e a frequência escolar.

O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e a renda per capita. O valor-base do Bolsa Família para o próximo ano será de R$ 600, podendo haver um bônus adicional de até R$ 200. No entanto, é importante ressaltar que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) não prevê recursos para reajustar os pagamentos do programa em 2024.

Reajuste salarial do Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu realizar anualmente o reajuste do valor do Bolsa Família, semelhante ao que acontece com o piso nacional. No entanto, até o momento, não foram feitas propostas de aumentos salariais para o programa.

O projeto de lei nº 585/23 propõe a atualização anual dos valores pagos pelo Bolsa Família, levando em consideração a inflação acumulada nos 12 meses anteriores. Além disso, caso haja crescimento positivo do Produto Interno Bruto (PIB), poderá haver um aumento real no benefício.



Quem tem direito ao Bolsa Família?

Todas as famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa têm direito a receber o Bolsa Família. Para calcular essa renda, é necessário somar a renda de todos os integrantes da família e dividir pelo número de pessoas. Se o resultado for menor que R$ 218, a família é elegível ao programa.

Por exemplo, uma mãe que cria sozinha três filhos pequenos e ganha R$ 800 por mês. Dividindo essa renda total por quatro (número de pessoas na família), o resultado é R$ 200, que é menor que R$ 218. Portanto, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

Compromissos do Bolsa Família

Além de atender aos critérios de renda, as famílias beneficiárias do Bolsa Família devem cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e educação. Esses compromissos incluem:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos que não tenham concluído a educação básica;

Manter o Cadastro Único atualizado, pelo menos a cada 24 meses.

Conclusão

O Bolsa Família é um programa social fundamental para garantir o acesso a direitos básicos e promover a inclusão social no Brasil. Apesar de não haver previsão de reajuste nos pagamentos do programa em 2024, o benefício continua sendo uma importante fonte de auxílio financeiro para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. É fundamental que o governo continue investindo no programa e buscando formas de melhorar sua efetividade, visando sempre combater a pobreza e promover a igualdade social.

