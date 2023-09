VALOR do Bolsa Família pode MUDAR em setembro e você PRECISA saber disso

O Bolsa Família representa uma das iniciativas sociais promovidas pelo Governo Federal. Esse programa opera por meio de uma estrutura de transferência de recursos financeiros, visando fornecer suporte às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Assim, é possível melhorar suas condições de vida e combater a fome e a desigualdade no Brasil.

O pagamento mensal do benefício é realizado por intermédio do aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal e disponível tanto para dispositivos Android quanto para iOS. Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias precisam estar devidamente cadastradas no sistema Cadastro Único, o qual coleta informações detalhadas sobre cada beneficiário e compartilha esses dados com o governo. Isso possibilita a identificação das necessidades individuais de cada família e a distribuição adequada do auxílio.

Qual será o valor do Bolsa Família em setembro?

O valor do benefício inicial é de, no mínimo, R$ 600 para famílias com até quatro integrantes. Famílias mais numerosas, ou seja, com um maior número de membros, receberão R$ 142 por pessoa. Além disso, existem também benefícios adicionais que podem ser concedidos, dependendo da composição familiar. Abaixo, apresentamos quatro desses benefícios adicionais:

Benefício Primeira Infância (BPI): Um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Variável Familiar (BVF): Uma complementação de R$ 50 destinada a gestantes e a crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Variável Familiar Nutriz (BVN): Um valor adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade incompletos (nutriz). O início dos repasses ocorre em setembro. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Este benefício especial é destinado a situações específicas e garante uma renda equivalente ao programa anterior (Auxílio Brasil). Ele estará em vigor até maio de 2025.

É importante ressaltar que o valor pago para cada Número de Identificação Social (NIS) varia de acordo com a composição familiar. Dessa forma, todos os beneficiários recebem, no mínimo, R$ 600, mas esse valor pode aumentar se houver mais membros na família ou se estiverem presentes condições específicas, como gestantes e crianças.

Calendário de pagamento do mês de setembro

O Bolsa Família realiza o pagamento mensalmente, durante os últimos 10 dias do mês. Em setembro, está programado para ocorrer entre os dias 18 e 29. No entanto, é importante destacar que a data exata de pagamento varia de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Portanto, é fundamental verificar o calendário específico de pagamento de acordo com o seu NIS para saber exatamente quando você receberá o valor.



18 de setembro: Se o último numeral do NIS for 1;

19 de setembro: Se o último numeral do NIS for 2;

20 de setembro: Se o último numeral do NIS for 3;

21 de setembro: Se o último numeral do NIS for 4;

22 de setembro: Se o último numeral do NIS for 5;

25 de setembro: Se o último numeral do NIS for 6;

26 de setembro: Se o último numeral do NIS for 7;

27 de setembro: Se o último numeral do NIS for 8;

28 de setembro: Se o último numeral do NIS for 9;

29 de setembro: Se o último numeral do NIS for 0.

É importante enfatizar que o Bolsa Família beneficia exclusivamente famílias cadastradas no sistema Cadastro Único, desde que mantenham seus dados atualizados. Recomenda-se que, a cada dois anos, as famílias procurem um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para regularizar sua situação cadastral.

Além disso, é crucial realizar atualizações sempre que ocorrerem mudanças na composição familiar, como nascimentos ou falecimentos, a fim de evitar bloqueios ou suspensões no pagamento do benefício. Manter as informações corretas e atualizadas é fundamental para garantir o acesso contínuo ao Bolsa Família.