Valor mais ELEVADO do Bolsa Família em setembro; confira detalhes!

Neste mês de setembro, o valor do Bolsa Família atingiu uma média mais elevada do que nos últimos dois meses. Isso significa que, na prática, de maneira geral os beneficiários podem receber um valor mais alto este mês.

Entretanto, o pagamento ainda segue as mesmas regras de sempre, ou seja, não há um pagamento maior feito sem motivo. Apenas com relação aos pagamentos extras, com base na configuração de cada família, é que podem acontecer alterações. Para entender melhor o assunto, continue lendo este texto.

Valores médios pago pelo Bolsa Família

Ao longo do ano, o pagamento do Bolsa Família pode passar por pequenas alterações em seu preço médio. A seguir, você pode visualizar um quadro com mais detalhes sobre os últimos pagamentos que foram feitos:

Mês Valor médio do Bolsa Família Abril R$ 670,49 Maio R$ 672,45 Junho R$ 705,40 Julho R$ 684,00 Agosto R$ 686,04 Setembro R$ 686,89

Percebe-se que além de setembro ter um valor mais elevado do Bolsa Família, o mês de junho também atingiu um número ainda maior. Tudo isso, sempre relacionado às configurações familiares e pagamentos extras que cada grupo pode receber.

Por que o valor ficou mais alto em setembro?

Basicamente, todos os meses pode acontecer de entrar novos beneficiários no programa Bolsa Família, assim como cadastros irregulares podem ser cancelados.



Quando isso acontece, o valor total distribuído pode ser alterado. Primeiro, porque o número de beneficiários pode ser diferente de um mês a outro, segundo, porque as configurações familiares, em cada caso, podem variar.

Por exemplo, se uma família tem um filho que completa 7 anos no mês, automaticamente deixa de receber o benefício extra de R$ 150, recebendo, agora, R$ 50 como valor extra para essa criança.

O contrário também acontece. Quando uma família tem uma gestante que dá à luz, novos benefícios extras poderão ser pagos a esse novo membro da família.

Sendo assim, ocorrem alterações nos valores pagos a diferentes grupos familiares, o que consequentemente mexe diretamente com o valor recebido no mês.

Não podemos nos esquecer, ainda, que existe o valor base de R$ 600 mínimo para cada cadastro no Bolsa Família. Por isso, não há como o valor médio ficar abaixo desse número. Porém, acima, é sempre possível, devido aos pagamentos extras que citamos.

Quais fatores influenciam no valor médio?

Como mencionado anteriormente, o que faz o valor elevado do Bolsa Família ser uma realidade no mês de setembro são as configurações familiares e a quantidade de cadastros feitos no programa, simples assim.

À medida que há novos cadastros, outros são cancelados e mudanças nas configurações familiares acontecem, o repasse mensal também sofre alterações. No agregado, essas mudanças podem desencadear efeitos no preço médio que será repassado aos beneficiários.

Portanto, não significa que cada família receberá a mais, sem nenhum critério, mas, sim, que a distribuição mudou a média, devido às configurações familiares em questão.

Aproveite e confira, no app do Caixa Tem, se você já recebeu o seu pagamento e qual foi o valor pago neste mês, a fim de tirar a dúvida sobre possíveis alterações no valor. Caso perceba algo irregular, procure o CRAS próximo da sua casa.