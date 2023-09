valor mensal anunciado para 2024 ASSUSTA beneficiários; confira

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do Governo Federal que busca combater a pobreza e promover a inclusão social por meio da transferência de renda direta para famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, recentemente, a notícia de que não haverá correções nas parcelas do programa em 2024 tem gerado preocupação entre os beneficiários. Neste artigo, vamos analisar em detalhes essa questão e entender qual será o valor mensal do Bolsa Família no próximo ano.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e a ausência de recursos para atualização do Bolsa Família

O texto do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional trouxe informações importantes sobre o pagamento do auxílio Bolsa Família em 2024. No entanto, uma das principais preocupações é que o documento não prevê recursos para corrigir as parcelas do programa.

Além disso, o PLOA também não contempla reajustes na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para o próximo ano. Essa ausência de correções tem gerado críticas e questionamentos sobre o impacto na renda dos brasileiros. Afinal, estaria o presidente Lula descumprindo sua promessa?

Valor do Bolsa Família em 2024: Qual Será a mensalidade do programa?

Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou uma mudança na faixa de isenção do Imposto de Renda, mas não alterou o restante da tabela. Em relação ao Bolsa Família, o valor mínimo estabelecido pelo Governo Federal para 2024 é de R$ 600, com a possibilidade de receber até R$ 200 a mais como bônus.

No entanto, o projeto do executivo prevê elevar a isenção do Imposto de Renda de forma gradual, com o objetivo de alcançar R$ 5 mil até o final do mandato. Além disso, está previsto ajustes no Imposto de Renda durante a 2ª fase da reforma tributária. A falta de destinação de recursos no orçamento para potenciais modificações na tabela do IRPF sugere que, caso o governo decida agir nessa direção, serão necessárias medidas fiscais compensatórias para viabilizar uma revisão mais ampla.

Vale ressaltar que, além da tabela do IRPF, o Orçamento de 2024 também não reserva espaço para reajustes no valor pago pelo programa Bolsa Família. Atualmente, o programa paga um piso de R$ 600 por família, com acréscimos de acordo com a composição familiar.

Proposta de reajuste anual no Bolsa Família

Em março deste ano, quando relançou o programa Bolsa Família em um novo formato, o presidente Lula afirmou que pretende corrigir anualmente o valor do benefício, seguindo um processo semelhante ao piso nacional. Essa proposta está presente no Projeto de Lei nº 585/23, que prevê a atualização anual dos montantes pagos pelo programa.

O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e pode abranger qualquer transferência de renda que venha a substituir o atual benefício no futuro. Segundo a proposta, os benefícios pagos pela União devem ser reajustados todos os anos de acordo com a inflação acumulada nos 12 meses anteriores.

Caso o Produto Interno Bruto (PIB) tenha apresentado crescimento positivo no ano imediatamente anterior, será possível um aumento real, correspondente à mesma taxa de crescimento da economia. O cálculo do reajuste pela inflação será baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou no Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), adotando-se a maior variação acumulada entre os dois indicadores durante o período determinado.

Impacto do não reajuste nas parcelas do Bolsa Família

A ausência de correções nas parcelas do Bolsa Família em 2024 pode ter um impacto significativo na renda das famílias beneficiárias. Isso porque, com a inflação e o aumento dos preços, o valor atual do benefício pode perder seu poder de compra ao longo do tempo.

Um reajuste anual no valor do Bolsa Família é importante para garantir que o programa acompanhe a realidade econômica do país e continue cumprindo seu objetivo de promover a inclusão social e combater a pobreza. Sem essas correções, as famílias mais vulneráveis podem enfrentar dificuldades ainda maiores para suprir suas necessidades básicas.

Possíveis medidas para compensar a falta de reajuste

Caso o governo decida agir em direção a um reajuste no Bolsa Família em 2024, serão necessárias medidas fiscais compensatórias para viabilizar essa revisão. Essas medidas podem incluir cortes de gastos em outras áreas, aumento de impostos ou busca por fontes alternativas de recursos.

É importante ressaltar que qualquer decisão nesse sentido deve ser cuidadosamente avaliada para evitar impactos negativos na economia e no bem-estar da população. O equilíbrio entre as necessidades das famílias beneficiárias e a saúde financeira do país deve ser levado em consideração.

A importância do Bolsa Família para milhões de brasileiros

O Bolsa Família é um programa fundamental para milhões de brasileiros que vivem em condições de vulnerabilidade. Ao proporcionar uma renda mínima, o programa contribui para a melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias, permitindo o acesso a alimentação, educação, saúde e outros direitos básicos.

Além disso, o Bolsa Família também tem um impacto positivo na economia, pois o dinheiro transferido para as famílias é frequentemente utilizado para o consumo de bens e serviços essenciais, movimentando diversos setores.

A falta de recursos destinados à atualização das parcelas do Bolsa Família em 2024 tem gerado preocupação entre os beneficiários do programa. Embora o presidente Lula tenha afirmado a intenção de realizar reajustes anuais, o Projeto de Lei Orçamentária Anual não prevê essas correções.

Agora, resta aguardar a análise do Projeto de Lei nº 585/23 na Câmara dos Deputados, que propõe a atualização anual dos valores pagos pelo programa. Enquanto isso, é importante que o governo avalie cuidadosamente as possíveis medidas para compensar a falta de reajuste e garantir que o Bolsa Família continue cumprindo seu papel de combate à pobreza e promoção da inclusão social.