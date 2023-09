Valores da equipe da NFL: os Cowboys de Jerry Jones reinam supremos como a franquia mais valiosa

Aembora eles não tenham ganhado um Super Bowl em mais de 25 anos, o Dallas Cowboys ainda são a classe do NFL em pelo menos uma categoria – valor da equipe.

Forbes nomeou novamente o Vaqueiros como a franquia mais valiosa da NFL, desta vez com um valor recorde de US$ 9 bilhões – o mais recente salto em valor para um time que Jerry Jones uma vez comprado por US$ 140 milhões.

Grandes mercados dominam o top 5

O Vaqueiros são os únicos NFL equipe que ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em receita em 2022, e sua avaliação de US$ 9 bilhões é US$ 2 bilhões maior do que a segunda equipe da lista – a Patriotas da Nova Inglaterracuja popularidade disparou durante o Tom Brady era e mostrou poucos sinais de declínio financeiro.

Em terceiro lugar na lista estão os Rams de Los Angeles, Super Bowl campeões há dois anos em um dos maiores mercados do Estados Unidos. Uma decepcionante temporada de 2022 não diminuiu o ímpeto em Estádio SoFie a decisão da franquia de deixar St. Louis há sete anos parece ter sido a certa – financeiramente, pelo menos.

Completando os cinco primeiros, de acordo com a Forbes, estão os Gigantes de Nova York (US$ 6,8 bilhões) e o Ursos de Chicago (6,3 mil milhões de dólares), duas equipas para as quais tem sido difícil obter sucesso nos últimos anos, mas que permanecem firmemente enraizadas em enormes mercados desportivos.

Uma surpresa no fundo

O menos valioso NFL equipe – ainda com impressionantes US$ 3,5 bilhões – é a Cincinnati Bengals. O Bengalas este verão concordou com um acordo de naming rights em Estádio Paul Brown – uma novidade para a franquia – à medida que continua a crescer anualmente Super Bowl contendores sob o quarterback da franquia Joe Burrow – um dos favoritos nas apostas para MVP da NFL nesta temporada – e wide receiver de elite Ja’Marr Chase.

O Leões de Detroit e a Notas de búfalo ambos poderiam ser times de playoffs em 2023, mas suas avaliações – fixadas em US$ 3,6 bilhões e US$ 3,7 bilhões, respectivamente – completam Forbes‘três últimos.