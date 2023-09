Vamos para o próximo: Devemos enfrentar Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 3 após o sorteio do Noche UFC?

Alexa Grasso e Valentina Shevchenko se enfrentaram em um clássico instantâneo de 25 minutos na noite de sábado em Las Vegas, e enquanto Grasso deixou a T-Mobile Arena ainda campeão peso mosca do UFC, a luta terminou empatada dividida, o que aumenta a loucura do um 2023 caótico no esporte. Após a luta principal do Noche UFC, será que eles deveriam voltar atrás ou a divisão vai avançar por enquanto?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem as consequências de Grasso x Shevchenko 2 de uma perspectiva de matchmaking, e para onde as duas mulheres vão a partir de sábado à noite. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Jack Della Maddalena após sua vitória por decisão dividida sobre Kevin Holland no co-evento principal, Raul Rosas Jr. após desmantelar Terrence Mitchell em menos de um minuto, junto com outros vencedores do card principal Daniel Zellhuber, Kyle Nelson, e mais.

