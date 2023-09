Vamos para o próximo: O que vem por aí para Sean Strickland e Israel Adesanya após a mudança de título no UFC 293?

Sean Strickland silenciou os céticos com uma vitória por decisão unilateral sobre Israel Adesanya na luta principal do UFC 293 para se tornar o campeão mundial dos médios do UFC. Depois de uma vitória surpreendente e surpreendente, quem Strickland enfrentará em sua primeira defesa de título, e será na revanche contra o bicampeão?

Em uma nova edição ao vivo de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essa pergunta após o evento pay-per-view de sábado e adivinham para onde Strickland e Adesanya irão a partir daqui. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Alexander Volkov após ele finalizar Tai Tuivasa no co-main event, Manel Kape após sua vitória na Luta da Noite contra Felipe dos Santos, junto com os outros vencedores do card principal Justin Tafa, Tyson Pedro e mais.

Se você perdeu a transmissão ao vivo, ainda pode assistir ao vídeo acima, ou uma versão apenas em áudio do programa pode ser encontrada abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.