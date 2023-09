Vandalismo afronta patrimônio histórico recém-reformado em Penedo

A revitalização da praça São Francisco de Assis não é uma novidade tão recente para os habitantes locais. Já havia passado por uma significativa reforma pela gestão “Penedo Crescendo Com Seu Povo” alguns meses antes. Contudo, a triste constatação é que, mesmo após essa intervenção, a praça voltou a ser alvo de danos. Durante a mais recente inauguração, a Secretaria de Meio Ambiente e Recurso Hídricos (SEMARH) se viu na necessidade de realizar um mutirão emergencial. Esse esforço se fez necessário para corrigir avarias já perceptíveis, como pichações em bancos e danos decorrentes do uso inadequado do espaço.

É crucial que, ao se deparar com atos de vandalismo ou de má utilização dessas áreas comuns, os cidadãos tomem a iniciativa de denunciar para as autoridades competentes. Essa é uma maneira eficaz de garantir que espaços como a praça São Francisco de Assis no Conjunto Rosete Andrade permaneçam preservados e sirvam como pontos de lazer, cultura e convivência para todos. A responsabilidade de manter o patrimônio público íntegro e acolhedor é um compromisso coletivo.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ