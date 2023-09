Vanna White estende contrato da Roda da Fortuna por 2 anos

Vanna White assinou contrato por mais 2 anos como co-apresentadora de “Wheel of Fortune” e desta vez levará muito mais dinheiro para casa, mas descobrimos que as coisas estão longe de estar resolvidas.

Como informamos, o salário de Vanna era insignificante em comparação com Pat Sajak que arrecada US$ 15 milhões por temporada.

Advogado de Vanna, Bryan Freedman , estava no que foi considerado “negociações muito difíceis” com a Sony. Freedman queria que a Sony tossir pelo menos metade do que Pat está fazendo.

Ouvimos dizer que Freedman está refletindo sobre um possível processo de discriminação de gênero contra a Sony com base na disparidade salarial. É uma afirmação interessante… o show começa com o locutor dizendo: “Aqui estão as estrelas do nosso show, Pat Sajak e Vanna White!” Eles saem de braços dados… e pelo menos visualmente não há diferença de status entre os 2. Em termos de remuneração, há uma diferença enorme.