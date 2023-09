veja 10 livros para turbinar os seus estudos

Faltam menos de 40 dias para o primeiro dia de prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Com isso, os estudantes estão buscando maneiras de se preparar da melhor forma possível para o exame ao longo do tempo restante.

Uma das formas de estudar para o ENEM é por meio de livros que, mesmo sendo considerados de entretenimento, podem ser ferramentas muito úteis para a prova.

Os livros também são ótimos aliados dos estudantes que querem tirar uma boa nota na redação do ENEM, uma vez que podem ser usados como repertórios.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou uma lista com 10 livros que irão te ajudar a turbinar os seus estudos nesta reta final rumo ao ENEM 2023. Confira!

O Cortiço, de Aluísio Azevedo

O Cortiço é um livro naturalista que pode ser muito importante para quem quer compreender as características do movimento, abordado com frequência pela prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM.

O enredo é narrado em um cortiço no Rio de Janeiro do século XIX e apresenta uma série de personagens que vivem em condições precárias. O livro de Azevedo faz críticas aos aspectos mais importantes da sociedade brasileira da época, explorando temas como a violência e a pobreza.

A Revolução dos Bichos, de George Orwell

Em A Revolução dos Bichos, Orwell aborda temas como o poder, a luta de classes, as revoluções e as reivindicações políticas. O livro pode ser uma ótima ferramenta de estudos para quem quer revisar temas importantes para a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do ENEM.



O Sol é Para Todos, de Harper Lee

Ainda pensando na prova de Ciências Humanas do ENEM, O Sol é Para Todos é um livro muito importante que aborda temáticas sociais, como racismo, injustiça, tolerância e intolerância.

A obra de Harper Lee é uma ótima sugestão para a redação do ENEM.

Capitães da Areia, de Jorge Amado

Em Capitães da Areia, Jorge Amado narra a vida dos “Capitães da Areia”, um grupo de crianças que vive nas ruas de Salvador, na Bahia.

A obra é muito valiosa para os estudantes enquanto crítica à desigualdade social e à violência urbana.

Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre

Em Casa Grande & Senzala, Gilberto Freyre faz uma análise da formação do povo brasileiro a partir do período conhecido como “Brasil Colônia”. Para Freyre, aspectos formados durante o período colonial continuam influenciando a sociedade brasileira até hoje.

A obra é fundamental para quem quer se preparar da melhor forma possível para enfrentar as questões de história e sociologia do ENEM.

Dom Casmurro, de Machado de Assis

Dom Casmurro é um livro de Machado de Assis que narra a história de Bentinho, um jovem apaixonado por Capitu. O romance apresenta reflexões sobre o amor, a amizade e a traição, além de explorar elementos importantes da sociedade brasileira do século XIX.



Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis

Memórias Póstumas de Brás Cubas é a obra-prima de Machado de Assis.

A obra traz uma verdadeira crítica à sociedade brasileira do século XIX e apresenta uma visão irônica sobre a sociedade carioca da época. O livro já foi abordado diversas vezes pelas questões da prova do ENEM.

Vidas Secas, de Graciliano Ramos

Vidas Secas narra a história de uma família de retirantes que busca melhores condições de vida.

Graciliano Ramos critica exploração do trabalho no campo e expõe uma visão realista sobre o sertão.

Sagarana, de Guimarães Rosa

Sagarana é um livro de contos que foi publicado em 1946. Além de ser uma das obras do Modernismo mais cobradas pelo ENEM, Sagarana é uma ótima ferramenta de estudos para a prova de Linguagens e Códigos do ENEM.

Dentre os elementos da obra mais cobrados pelo ENEM, podemos citar a linguagem inovadora de Guimarães Rosa, repleta de neologismos.



Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é uma dos romances mais conhecidos da literatura brasileira.

A obra narra a história de amor entre Riobaldo e Diadorim. A obra é uma reflexão sobre a identidade brasileira e a complexidade da linguagem, além de explorar a violência e a religiosidade.