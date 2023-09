Veja 5 razões que podem IMPEDIR o aumento da sua pontuação

O score de crédito é uma pontuação que indica o seu nível de confiança como pagador, ou seja, a probabilidade de você honrar seus compromissos financeiros. Quanto maior o seu score, mais fácil será conseguir crédito no mercado, seja para comprar um carro, uma casa, um celular ou até mesmo para contratar serviços.

Mas quais são os passos necessários para aumentar o seu score de crédito? A verdade é que não existe uma fórmula mágica, mas sim algumas boas práticas que podem ajudar a melhorar a sua reputação financeira. Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e conheça tudo sobre o assunto!

5 razões que podem impedir o aumento do seu score de crédito

Como não existe nenhuma fórmula mágica para aumentar a pontuação score, os consumidores devem se atentar para o seu comportamento financeiro. Dessa forma, devem observar as suas ações, de modo a identificar se elas estão contribuindo ou não para melhorar a sua fama de bom pagador.

A seguir, veja o que pode estar impedindo que o seu score aumente e o que fazer em relação a cada situação.

1 – Atrasar ou deixar de pagar as contas

A primeira e mais importante razão que pode prejudicar o seu score de crédito é a inadimplência. Se você atrasa ou deixa de pagar as suas contas, isso fica registrado no seu histórico de crédito e afeta negativamente a sua pontuação. Por isso, é fundamental manter as dívidas em dia e evitar o acúmulo de juros e multas.

2 – Utilizar o rotativo ou parcelamento do cartão de crédito muitas vezes



Outra razão que pode impedir o aumento do seu score de crédito é utilizar muitas vezes a opção de parcelamento ou o rotativo do seu cartão de crédito. Isso pode indicar que você não tem um bom controle financeiro e gasta mais do que pode.

O ideal é sempre pagar a fatura integralmente todos os meses. Assim, é possível evitar o endividamento e mostrar que sabe usar o crédito com responsabilidade.

3 – Fazer muitas consultas de crédito em pouco tempo pode comprometer o score de crédito

Você sabia que toda vez que você solicita um empréstimo, um financiamento ou um cartão de crédito, isso gera uma consulta ao seu CPF? Essas consultas ficam registradas no seu histórico de crédito e podem influenciar o seu score.

Assim, se você faz muitas consultas em pouco tempo, pode indicar que você está precisando de dinheiro e que pode ter dificuldades para pagar as suas dívidas.

Por isso, é recomendável planejar bem as suas solicitações de crédito e pesquisar as melhores condições antes de fechar negócio. Dessa forma, você evita consultas desnecessárias e mantém o seu score de crédito estável.

4 – Não atualizar os dados cadastrais

Manter os seus dados cadastrais atualizados também pode ajudar a aumentar o seu score de crédito. Isso porque as empresas que concedem crédito utilizam essas informações para avaliar o seu perfil e verificar se você é um bom pagador.

Nesse sentido, se os seus dados estão desatualizados, isso pode dificultar a comunicação entre você e as empresas e gerar desconfiança.

Por isso, é importante informar sempre que houver alguma mudança no seu endereço, telefone, e-mail ou renda. Assim, é possível facilitar o contato com as empresas e transmitir mais credibilidade.

5 – Não ter um histórico de crédito

Por fim, uma razão que pode impedir o aumento do seu score de crédito é não ter um histórico de crédito. Isso pode acontecer se você nunca utilizou nenhum tipo de crédito no mercado, como empréstimo, financiamento ou cartão de crédito. Nesse caso, as empresas não têm como avaliar o seu comportamento como pagador e podem considerar que você tem um risco maior de inadimplência.

Para evitar isso, é recomendável começar a construir o seu histórico de crédito aos poucos, utilizando o crédito com moderação e pagando as suas contas em dia. Assim, você cria uma reputação positiva e aumenta as suas chances de conseguir melhores condições de crédito no futuro.