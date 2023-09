Veja a lista de quem terá direito a PARCELA EXTRA em setembro

Em setembro, o Bolsa Família vai contemplar mais de 20 milhões de beneficiários. Desde o início do ano, o programa vem sofrendo varias transformações, através da reformulação do Governo Federal.

Sendo assim, os beneficiários já puderam sentir os impactos das mudanças que ocorreram até agora. A primeira iniciativa do governo foi fazer a revisão dos cadastros, o que ocasionou a suspensão de milhares de inscrições irregulares.

Por outro lado, também trouxe novos benefícios atrelados ao Bolsa Família. Um desses benefícios é a parcela extra no pagamento para beneficiários específicos.

A seguir, confira todos os valores que serão repassados no próximo pagamento e confira a lista completa de quem terá direito ao pagamento extra em setembro.

Valor do Bolsa Família em setembro

Antes de conferir quem vai ter direito à parcela extra em setembro, é importante entender como o valor do Bolsa Família é formado. A princípio, existe uma parcela mínima por pessoa e por família que o governo determinou para garantir a melhor distribuição de renda entre todos os inscritos.

Dessa maneira, o pagamento deve ser de R$ 142 por pessoa, no mínimo. No entanto, a renda mensal por cada grupo familiar não pode ser menor do que R$ 600.

Para entender melhor, suponhamos que uma família seja composta por 3 pessoas. Pela primeira regra, essa família iria receber apenas R$ 426 (R$ 142 por cada pessoa). Mas, como ninguém pode receber menos do que R$ 600, o governo faz um pagamento adicional para que a parcela atinja esse valor.



Lista de quem terá direito à parcela extra em setembro

Em setembro, o Governo Federal continuará os repasses de pagamentos extras. Além do adicional citado anteriormente, existem ainda outros bônus disponíveis para os beneficiários. Para receber, basta se encaixar em um dos grupos abaixo:

Gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos (pagamento extra de R$ 50 para cada um deles);

Crianças com até 6 anos de idade (pagamento extra de R$ 150 por cada criança nessa faixa etária).

Para receber os adicionais, não é necessário fazer nenhuma cadastro especial. Isso porque o governo já irá identificar em sua base de dados as informações dos inscritos que têm direito ao benefício extra e fará o repasse de forma automática.

As famílias que se enquadram nos grupos acima e ainda não receberam o pagamento bônus precisam atualizar a sua inscrição. Para isso, o responsável familiar precisa se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência para fazer a atualização do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família setembro

Os pagamentos do Bolsa Família referente a setembro já começam na próxima semana. A Caixa Econômica é a responsável pelos repasses e organiza o calendário seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Confira o calendário oficial completo:

NIS de final 1: dia 18 de setembro (antecipado para o sábado, 16);

NIS de final 2: dia 19 de setembro;

NIS de final 3: dia 20 de setembro;

NIS de final 4: dia 21 de setembro;

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro (antecipado para o sábado, 23);

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

Assim como nos outros meses, as pessoas que estão previstas para receber o pagamento na segunda-feira, terá o benefício antecipado para o sábado anterior, ou seja, dois dias antes do calendário oficial.

Como sacar o Bolsa Família?

A Caixa Econômica Federal disponibiliza os seus canais de atendimento para que os beneficiários do Bolsa Família possam ter acesso aos recursos. O depósito é realizado na conta social digital dos inscritos. Nesse sentido, é possível receber o pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem.

O app Caixa Tem está disponível para telefones Android e IOS. Por meio dele, o usuário pode fazer pagamento de boletos, transferências, Pix, recarga de celular e ainda ter acesso a diversos serviços bancários.

Mas, para quem deseja sacar o dinheiro em espécie, a Caixa ainda disponibiliza outros canais de atendimento:

Casas lotéricas;

Agências bancárias;

Correspondentes Caixa Aqui;

Caixas eletrônicos (com o cartão do benefício ou com o código gerado no app Caixa Tem).