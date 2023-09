veja a previsão para todas as capitais nesta sexta, 22

O inverno chega oficialmente ao fim nesta sexta-feira (22), e a despedida deverá ser literalmente calorosa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para hoje é de muito calor em boa parte do país. A expectativa é de que apenas três capitais brasileiras tenham temperatura abaixo dos 30ºC.

As três capitais brasileiras que deverão registrar um clima mais ameno nesta sexta-feira (22) são:

Porto Alegre (RS);

Maceió (AL);

Recife (PE).

No caso das duas capitais do Nordeste, no entanto, a previsão não é necessariamente de frio. Em Maceió, a média será de 28ºC. Já na cidade pernambucana, os termômetros deverão marcar uma média de 29ºC.

O calor é notadamente pior nas regiões mais ao centro-sul do país. Na última quinta-feira (21), a cidade de Águas Claras, no Mato Grosso do Sul, registrou a maior temperatura média do país, chegando a 40,7ºC, seguido pela cidade de Goiás, em Goiás, com 40,5ºC e Porto Mourinho, também no Mato Grosso do Sul, com 40,2ºC.

A temperatura em todas as capitais

Onde Mínima Máxima Sul Curitiba (PR) 18°C 32°C Florianópolis (SC) 19°C 32°C Porto Alegre (RS) 19°C 24°C Sudeste Belo Horizonte (MG) 16°C 32°C Rio de Janeiro (RJ) 18°C 36°C São Paulo (SP) 18°C 34°C Vitória (ES) 20°C 31°C Centro-Oeste Brasília (DF) 17°C 32°C Campo Grande (MS) 23°C 37°C Cuiabá (MT) 26°C 41°C Goiânia (GO) 20°C 38°C Nordeste Aracaju (SE) 23°C 30°C Fortaleza (CE) 25°C 33°C João Pessoa (PB) 23°C 30°C Maceió (AL) 22°C 28°C Natal (RN) 24°C 30°C Recife (PE) 24°C 29°C Salvador (BA) 22°C 30°C São Luís 25°C 33°C Teresina (PI) 22°C 38°C Norte Belém (PA) 24°C 35°C Boa Vista (RR) 26°C 39°C Macapá (AP) 26°C 34°C Manaus (AM) 26°C 36°C Palmas (TO) 26°C 39°C Porto Velho (RO) 23°C 35°C Rio Branco (AC) 23°C 35°C

Os dados acima foram divulgados pelo Inmet

A massa de ar quente



Você também pode gostar:

Informações do Climatempo indicam que o calor persiste porque há um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias sobre o país desde o início desta semana. Esta regra, no momento, só não está se aplicando ao Rio Grande do Sul, que está passando mais uma vez por uma semana chuvosa. Vale lembrar que o estado ainda está tentando se recuperar dos efeitos de um ciclone que devastou várias cidades.

Alerta para São Paulo

Ainda de acordo com os meteorologistas, a cidade de São Paulo poderá ter o dia mais quente de sua história neste final de semana. Ao menos esta é a previsão da Defesa Civil estadual, através do seu Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). De acordo com a projeção, a temperatura poderá chegar a 38ºC no sábado (23) e no domingo (24).

Já o Inmet não prevê que este recorde será quebrado na cidade mais populosa do país. De todo modo, o Instituto concorda com a projeção de que haverá um aumento considerável na média da temperatura na cidade neste final de semana, com máximas de 34°C na sexta (22) e no sábado (23) e de 36°C no domingo (24).

O recorde de dia mais quente do ano na cidade de São Paulo é de 33,9ºC. Esta temperatura foi atingida ainda no último domingo (17), ou seja, há poucos dias.

Especialistas alertam para calor intenso

Profissionais de saúde seguem preocupados com os efeitos que o calorão pode ter na vida das pessoas. Em entrevista à CNN Brasil nesta semana, Sergio Timerman, médico e diretor do Instituto do Coração (InCor), deu alguns detalhes sobre sintomas de perigo.

“A exaustão pelo calor é quando estou cansado, com mais sede, náuseas, fraqueza”, pontua Timerman. “Mas quando você tem taquicardia, cansaço excessivo, falta de ar, perda de consciência [desmaios], isso é considerado golpe pelo calor”, disse ele.