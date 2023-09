Veja as regras para compras dos medicamentos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma medida que permite que farmácias e drogarias realizem entregas em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial. Essa medida foi adotada durante a pandemia de Covid-19 para atender às necessidades dos pacientes. A entrega remota de medicamentos controlados já estava permitida temporariamente, mas agora será incorporada à legislação vigente.

Neste artigo, vamos explicar como funciona a regra para a entrega remota de medicamentos controlados, quais são as regras para a prescrição médica e como as farmácias devem proceder para atender a essa demanda. Além disso, abordaremos a importância de reter a receita médica e manter registros para acompanhamento dos pacientes e fiscalização pelas autoridades sanitárias.

Regras para a Entrega Remota

Segundo a Anvisa, as farmácias e drogarias devem seguir as mesmas regras da venda presencial ao realizar a entrega remota de medicamentos controlados. Isso significa que o estabelecimento deve conferir e reter a via original da prescrição médica. Caso a prescrição seja eletrônica, o estabelecimento pode solicitar o envio eletrônico da receita ou buscar a prescrição médica antes da entrega.

É responsabilidade do farmacêutico conferir as informações da receita, como tipo, quantidade e validade do medicamento. Além disso, o farmacêutico deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários no uso do medicamento. Durante a entrega, serão colhidas as assinaturas necessárias para comprovar a entrega e o recebimento do medicamento.

“As farmácias e drogarias devem ainda manter os registros para acompanhamento do paciente e fiscalização pelas autoridades sanitárias. A entrega remota passa a ser permitida para estabelecimentos dispensadores privados, públicos e para programas governamentais”, afirmou a Anvisa.

Proibição de Venda de Medicamentos Controlados pela Internet

É importante ressaltar que a venda de medicamentos controlados pela internet continua proibida. A entrega remota de medicamentos controlados é permitida apenas para farmácias e drogarias que possuam estabelecimento físico. Essa medida visa garantir a segurança e o controle adequado desses medicamentos, evitando a automedicação e o uso indevido.

Benefícios para a População

A entrega remota de medicamentos controlados traz diversos benefícios para a população. Primeiramente, permite que pacientes que têm dificuldade de locomoção ou que residem em áreas de difícil acesso tenham acesso aos medicamentos de forma mais conveniente. Além disso, durante a pandemia de Covid-19, essa medida se mostrou essencial para evitar aglomerações em farmácias e drogarias, contribuindo para o distanciamento social e a prevenção da disseminação do vírus.

Importância de Reter a Receita Médica

A retenção da receita médica é um procedimento importante para garantir o controle adequado dos medicamentos controlados. Ao reter a receita, as farmácias e drogarias podem acompanhar o histórico de prescrições para cada paciente, evitando a venda em excesso ou a duplicidade de receitas. Além disso, a retenção da receita permite que as autoridades sanitárias realizem a fiscalização e o monitoramento adequado do uso desses medicamentos.

Registros para Acompanhamento e Fiscalização

As farmácias e drogarias devem manter registros detalhados das entregas de medicamentos controlados. Esses registros são importantes para o acompanhamento dos pacientes, o monitoramento do uso dos medicamentos e a fiscalização pelas autoridades sanitárias. É fundamental que as farmácias e drogarias estejam em conformidade com as normas estabelecidas pela Anvisa, garantindo assim a segurança e a qualidade dos medicamentos controlados.

A entrega remota de medicamentos controlados é uma medida que traz benefícios para a população. Permite que pacientes tenham acesso aos medicamentos de forma mais conveniente, especialmente aqueles que têm dificuldade de locomoção. Durante a pandemia de Covid-19, essa medida se mostrou essencial para evitar aglomerações em farmácias e drogarias. No entanto, é importante ressaltar que a venda de medicamentos controlados pela internet continua proibida. As farmácias e drogarias devem seguir as regras estabelecidas pela Anvisa, conferindo e retendo a via original da prescrição médica, orientando os pacientes e mantendo registros para acompanhamento e fiscalização. Ao promover o uso adequado desses medicamentos, garantimos a segurança e a saúde da população.