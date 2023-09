veja como AUMENTAR a PERFORMANCE no Windows

Quem utiliza o computador como ferramenta de trabalho, precisa entender como melhorar o desempenho do PC. Afinal, existem algumas ações simples que podem otimizar o rendimento da máquina, tornando o uso muito mais fácil, rápido e eficaz.

Então, se você ainda não sabe como aumentar o rendimento de sua máquina, deixamos algumas dicas importantes para esse upgrade. Por isso, continue acompanhando este post para descobrir quais são e começar agora mesmo a facilitar suas atividades.

Por que é importante melhorar o desempenho do PC?

Sua máquina é uma ferramenta de trabalho, que precisa de cuidado e manutenção periódica, para funcionar na totalidade. Assim, é preciso manter todos os equipamentos operando da forma correta, para garantir a total funcionalidade.

Além disso, melhorar o desempenho do computador pode trazer outros pontos de importância para sua rotina de atividades. Confira como aprimorar sua máquina ajuda a evitar problemas simples de funcionamento:

Evita travamentos e lentidão;

Otimiza as funções básicas do computador;

Aumenta a vida útil do equipamento;

Reduz a quantidade de manutenções;

Aumenta a capacidade de processamento.

Ainda, ter um computador com maior desempenho permite que você possa realizar diferentes tipos de tarefas ao mesmo tempo. Por isso, é fundamental garantir que sua máquina esteja rodando de forma otimizada.

Dicas para melhorar o desempenho do PC

Então, se você já sabe qual a importância de melhorar o desempenho do PC, é hora de entender como fazer isso na parte prática. Por isso, separamos algumas dicas que podem te ajudar a começar o processo de otimização da máquina agora mesmo.

1.Verifique programas desnecessários

A primeira dica importante para entender como melhorar o desempenho do PC com Windows é fazer a limpa nos programas. Afinal, é comum que você deixe de usar alguns softwares, e com o tempo eles não sejam mais tão necessários para suas atividades.

Então, veja quais deles você não utiliza, ou que possam ser substituídos por versões mais leves. Assim, você consegue otimizar e dar um respiro para sua máquina, removendo também os softwares que acumulam processos em segundo plano, ou na inicialização.

2.Considere a possibilidade de incluir um SSD

Durante a inicialização, o HD pode sofrer um pouco com o processamento alto da máquina. Por isso, um SSD acaba facilitando essa etapa e ajudando a melhorar o desempenho do PC com Windows.

Assim, considere a possibilidade de utilizar esse equipamento, até mesmo para armazenar os conteúdos mais pesados e que recrutam mais dos componentes básicos. Dessa maneira, é possível tornais o funcionamento ainda mais otimizado em seu computador.

3.Faça limpezas periódicas – como melhorar o desempenho do PC

Durante o uso do computador, ele acaba acumulando arquivos na memória, mesmo que você apague os dados. Afinal, a máquina reserva os conteúdos de backup, e ainda que você apague, ele continua “escondido” em seu disco.

Portanto, realize sempre uma limpeza e desfragmentação de disco, para remover esses dados ocultos e organizar as bandas do disco. Assim, quando o computador precisar ler as informações, terá uma facilidade maior, acelerando o desempenho.

4.Otimize o seu navegador

Em alguns pontos o navegador pode acabar prejudicando um pouco o desempenho do PC com Windows. Por exemplo, o Google Chrome recruta bastante a memória RAM , e pode causar travamento e lentidão a longo prazo.

Portanto, escolher um navegador otimizado e que recrute menos dessa função pode ajudar a melhorar o funcionamento do computador. Algumas opções, como o Opera, acabam sendo melhores, e ajudam a melhorar o desempenho do PC.

5.Aumente a memória RAM

A falta de memória RAM também pode acabar prejudicando as funções do computador. Afinal, essa é uma parte super importante do processamento de informações, que opera de forma integral nesse aspecto.

Portanto, você pode realizar mudanças de estrutura em seu hardware, com o aumento da memória. Porém, não deixe de contratar alguém que saiba realizar o serviço, para garantir que tudo corra da forma necessária, e sem prejuízos para o dispositivo.

6.Siga medidas de segurança – como melhorar o desempenho do PC

Em alguns casos, ações que você realiza durante o uso do computador pode afetar o processamento e as funções. Por exemplo, clicar em links suspeitos pode trazer problemas com arquivos maliciosos, vírus e outros conteúdos.

Por isso, seguir as medidas de segurança básica pode ajudar a melhorar o desempenho do PC no Windows. Então, sempre desconfie de links, conteúdos e sites que não conhece, e mantenha também a integridade, através de algumas dicas simples:

Mantenha a atenção com links e conteúdos de terceiros;

Evite baixar programas e arquivos de locais que não conhece;

Mantenha sempre seus antivírus e proteções ativas;

Cuidado com anúncios e spam.

Dessa maneira, você consegue preservar sua máquina, deixando o equipamento bem longe de problemas. E essa também é uma forma eficaz de conseguir aumentar o desempenho do seu computador e ainda garantir uma segurança maior para seus arquivos.

7.Faça manutenção de tempos em tempos

A manutenção periódica também é uma forma de melhorar o desempenho no PC com Windows. Afinal, ao longo do uso, acabamos acumulando conteúdos, arquivos e até mesmo problemas de funcionamento que exigem atenção.

Portanto, envie seu computador para um técnico habilitado realizar as manutenções necessárias. Assim, você garante que tudo esteja operando corretamente, e evita o acúmulo e sobrecarga de processamento, que podem afetar o desempenho da máquina.

Porém, é importante ter um técnico de confiança, para evitar problemas de segurança e perda de privacidade. Então, garanta sempre uma boa equipe ou empresa para cuidar de seus dispositivos a cada período.

8.Otimize a inicialização do computador

Durante o arranque da inicialização, ter muitos aplicativos rodando pode prejudicar o desempenho também. Afinal, o computador já está recrutando bastante dos componentes para iniciar as funções básicas da máquina, mais os programas.

Portanto, otimizar a inicialização é outra dica para melhorar o desempenho do PC. Então, mantenha a menor quantidade de softwares iniciando junto com o computador que você puder. Isso ajuda a evitar lentidão durante essa etapa.

Ainda, aproveite para conferir outras dicas de tecnologia para melhorar suas atividades na internet ou no computador.