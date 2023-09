Veja como aumentar o limite de crédito Nubank através DESTA função

O Nubank é um banco digital brasileiro que se tornou um dos maiores do mundo, sempre trazendo novos serviços e produtos inovadores aos usuários. Um dos principais produtos oferecidos pela instituição financeira é o cartão de crédito “roxinho”, utilizado por milhões de brasileiros.

No entanto, uma queixa muito recorrente entre os clientes Nubank que possuem cartão é o baixo limite de crédito, e a grande dificuldade para aumentá-lo. Pensando nisso, o banco digital lançou ao final do primeiro semestre deste ano a função chamada de “Nu Limite Garantido”.

Veja o que diz o Nubank sobre esta função em seu blog: “Com essa funcionalidade que está sendo liberada gradativamente para todos os clientes do roxinho e Ultravioleta você pode aumentar ainda mais o seu poder de compra, já que você transforma imediatamente o dinheiro investido – a partir de R$ 1 – em limite para o cartão de crédito, sem a necessidade de passar por uma análise”.

Confira a seguir uma explicação mais detalhada sobre o funcionamento do Nu Limite Garantido.

Nu Limite Garantido

O Nu Limite Garantido traz aos clientes do Nubank a possibilidade de aumentar o limite de crédito de uma maneira proativa. Isso é feito através de uma reserva de investimento como garantia, que permite o aumento do limite de crédito e, consequentemente, uma maior concentração de gastos no cartão de crédito da empresa.

Sendo assim, esta função do Nubank utiliza um valor em dinheiro que é guardado em uma Caixinha, na modalidade de RDB, a qual conta com um rendimento de 100% do CDI. Segundo o banco, “caso o cliente já possua outras Caixinhas, é necessário criar uma especialmente para uso como limite do cartão”.

Além disso, se o usuário não pagar a fatura do cartão até a data do vencimento, o Nubank irá utilizar os investimentos que são mantidos como garantia para o pagamento total ou parcial deste débito.



Você também pode gostar:

Uma grande vantagem do Nu Limite Garantido é que o usuário consegue definir seu limite sem passar por uma análise de crédito, procedimento padrão nestas situações, e que leva algum tempo. Dessa forma, basta reservar uma quantia em investimentos, a partir de R$1, que o limite de crédito será liberado.

Como utilizar esta função do Nubank?

O processo de aumentar o limite de crédito através da função Nu Limite Garantido pode ser feito de maneira muito simples, e totalmente digital, através do aplicativo da empresa. A resposta é instantânea, sem a necessidade de análise de crédito. Confira a seguir o passo a passo:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Na tela inicial, toque na seção “Cartão de crédito”;

Em seguida, selecione a opção “Meus limites”;

Agora, clique na função “Nu Limite Garantido”;

Leia atentamente as informações e na seta, localizada no canto esquerdo, para prosseguir;

Selecione a opção “Criar Nu Limite Garantido”;

Nesta etapa, será necessário digitar o valor que deseja transferir da conta Nubank para o investimento que será utilizado como garantia do limite;

Na próxima tela, o usuário poderá visualizar o novo limite do cartão de crédito;

Leia as informações e clique em “Continuar”;

Insira a senha de quatro dígitos para finalizar a operação.

Pronto! Através destes passos simples o cliente Nubank consegue definir seu limite de crédito pela função Nu Limite Garantido.