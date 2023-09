Veja como compartilhar um comprovante de Pix

O Nubank disponibiliza aos seus clientes uma funcionalidade que promete simplificar a comprovação de transações bancárias ao realizar transferências ou compras. Por meio do recurso, os usuários do Nubank podem compartilhar o comprovante de Pix diretamente pelo aplicativo, eliminando a necessidade de recorrer a métodos tradicionais de comprovação.

Com essa nova funcionalidade, o Nubank visa simplificar a vida de seus clientes, tornando o compartilhamento de comprovantes de Pix mais acessível e eficiente. Essa atualização representa mais um passo em direção à inovação constante da instituição financeira em um mercado cada vez mais digital.

Compartilhamento de comprovantes de Pix

Ter um comprovante é a maneira mais sólida de comprovar que uma transferência foi feita. Isso pode ser útil em caso de problemas com a transação, já que ao salvar o comprovante, o usuário possui um registro oficial de que a transferência ocorreu. Além disso, manter registros de todas as transferências feitas por Pix ajuda no controle financeiro. Veja como utilizar a função do Nubank:

Acesse o aplicativo Nubank: Inicie o aplicativo Nubank e localize a área Pix no menu inicial.

Realize a transferência: Efetue a transferência utilizando uma das chaves Pix disponíveis, como CPF, e-mail, número de celular, QR Code ou até mesmo uma chave aleatória.

Compartilhe o Comprovante: Após concluir a transferência, o cliente deve selecionar a opção de compartilhamento de comprovante diretamente no aplicativo.

Ao clicar em compartilhar, o usuário pode escolher um dos aplicativos disponíveis como o WhatsApp ou o Instagram.

Manter um registro completo de transações é útil para acompanhar o histórico financeiro ao longo do tempo. Sendo assim, guardar comprovantes de transferências via Pix é uma prática importante para garantir a transparência e segurança financeira.

É possível cancelar uma transferência no Nubank?

Fazer uma transação por Pix é tão rápido que o dinheiro é transferido praticamente instantaneamente da conta do pagador para a conta do destinatário. Essas transações ocorrem em tempo real, o que significa que em questão de segundos o dinheiro é movido de uma conta para outra. Isso também significa que, uma vez que você confirma a transferência, não há como desfazê-la.



Conforme as diretrizes do Banco Central, a única maneira de cancelar uma transação Pix é antes da confirmação do pagamento. Assim que a transferência é confirmada, não há opção de reverter o Pix. Isso significa que os clientes do Nubank devem ficar atentos antes de enviar um valor por meio do sistema de pagamentos.

No entanto, um Pix agendado pode ser cancelado. No caso de um Pix agendado no aplicativo do Nubank, é possível cancelar o agendamento até um dia antes da data programada para o pagamento, ou seja, 24 horas antes da transferência. Para isso, os clientes devem seguir os passos a seguir:

Na página inicial, será necessário clicar em “Conta”.

Em seguida, na área “Histórico” o usuário deve localizar o Pix agendado que deseja cancelar e tocar na transferência.

Na tela seguinte, será necessário tocar na opção “Precisa cancelar o agendamento?”

Por fim, basta confirmar se a operação agora está marcada como “Agendamento cancelado”.

Em suma, a possibilidade de cancelar um Pix agendado no aplicativo do Nubank oferece mais controle e conveniência para os usuários. Ao seguir o procedimento descrito acima, os clientes podem ajustar seus planos financeiros de acordo com suas necessidades.