Veja como conseguir 30.000 milhas bônus com ESTE cartão

O Clube Smiles está comemorando uma década de sucesso com uma série de promoções especiais no âmbito do “Clube Smiles Day”. Como parte dessa celebração, o programa de fidelidade está oferecendo aos seus assinantes uma oportunidade única de acumular milhas bônus ao solicitar o cartão GOL Smiles.

Os clientes que adquirirem o cartão GOL Smiles durante esta promoção podem se beneficiar de até 30.000 milhas bônus. Essa recompensa é composta por duas parcelas distintas: até 20.000 milhas referentes à aquisição do produto e mais 10.000 milhas provenientes da campanha promocional. As milhas bônus serão creditadas na conta do cliente após o pagamento integral da fatura do cartão.

Vale informar que esta oferta é exclusiva para os assinantes do Clube Smiles, demonstrando o compromisso do programa em recompensar seus membros. Os interessados em aproveitar essa promoção têm até a próxima terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, para solicitar o cartão GOL Smiles e garantir suas milhas bônus.

Confira os cartões elegíveis

Os cartões elegíveis para esta promoção especial incluem produtos financeiros dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Os titulares desses cartões têm a oportunidade de acumular milhas bônus para reforçar ainda mais suas experiências de viagem e recompensas. Os cartões elegíveis para a promoção são os seguintes:

GOL Smiles Visa Infinite: Este cartão premium oferece vantagens exclusivas e a oportunidade de acumular milhas bônus significativas no Clube Smiles Day.

GOL Smiles Visa Platinum: Os titulares deste cartão desfrutam de um status especial e benefícios diferenciados, incluindo a possibilidade de acumular milhas bônus para viagens incríveis.

GOL Smiles Visa Gold: Os titulares desse cartão também têm a chance de acumular milhas bônus durante esta promoção especial.

Os clientes que já possuem esses cartões ou estão considerando adquiri-los podem aproveitar a promoção exclusiva do Clube Smiles. Vale lembrar que a promoção é válida somente para os assinantes do Clube Smiles e tem um prazo limitado, com término marcado para a próxima terça-feira, dia 26 de setembro de 2023.

Como já dito anteriormente, para garantir os benefícios da promoção Clube Smiles é preciso possuir um cartão elegível. Confira o passo a passo para solicitar o cartão:

Acesse a Página da Promoção: Primeiramente, é necessário acessar a página oficial da promoção no site do Clube Smiles.

Clique em “Peça Já”: Na página da promoção, o cliente deve localizar a opção “Peça já” e clicar nela para iniciar o processo de solicitação.

Escolha o Banco Emissor: Nesse momento é possível escolher o banco emissor que oferta um dos cartões elegíveis para a promoção Clube Smiles.

Escolha o Cartão que Atende ao Seu Perfil: Após selecionar o banco emissor, o cliente deve analisar cuidadosamente as opções de cartões disponíveis e escolher aquele que melhor se alinha com o seu perfil.

Finalize a Solicitação: Após preencher todos os campos necessários, basta revisar as informações fornecidas para garantir que estejam corretas e finalizar a operação.

É importante lembrar que a aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito realizada pelo banco emissor. Portanto, é importante que todos os dados fornecidos sejam precisos e completos. Assim que o cartão for aprovado, o usuário pode aproveitar a promoção do Clube Smiles.