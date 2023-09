Veja como consertar (2023)

Se você recentemente se recompensou com Mortal Kombat 1, pode estar triste com o problema do ping alto. A questão não é exclusiva sua. Atualmente, muitas pessoas que compraram o jogo enfrentam o mesmo programa há mais de 2 dias. Se você é um deles, não se preocupe. Neste guia, mostraremos como você pode corrigir o problema de ping alto do Mortal Kombat 1 da maneira mais fácil possível. Também discutiremos por que isso é causado em PCs.

O que causa o problema de ping alto no Mortal Kombat 1?

Se você estiver enfrentando um problema de ping alto em Mortal Kombat 1, pode haver vários motivos por trás disso. No entanto, as causas mais potenciais são:

Internet lenta: Uma Internet lenta é um pesadelo que qualquer jogador pode ter. Se a velocidade da sua internet for lenta, não apenas Mortal Kombat 1, mas qualquer jogo multijogador apresentará ping alto. Certifique-se de verificar algumas maneiras de melhorar a velocidade da Internet.

Problema de IPv4 e DNS: Às vezes, as configurações IPv4 estão erradas no seu PC e isso causa problemas com jogos online e outras coisas. Continue lendo e você saberá sobre isso.

Cache DNS corrompido: Se você usa seu PC há muito tempo com a Internet, ele acumulou cache DNS corrompido. Existe uma maneira de esclarecer isso usando o prompt de comando.

Drivers de rede desatualizados: Assim como os drivers gráficos são importantes para o funcionamento adequado de qualquer jogo, os drivers de rede são igualmente importantes se o jogo suportar multijogador. Se os drivers de rede estiverem desatualizados, você enfrentará velocidades lentas de Internet e ping alto no Mortal Kombat 1.

Como consertar o problema de ping alto de Mortal Kombat 1 2023

Se você enfrenta regularmente problemas de ping alto no Mortal Kombat 1, este guia o ajudará a corrigi-lo. Certifique-se de seguir este guia e não pular nenhuma etapa.

1. Verifique a velocidade da sua Internet

O primeiro passo para corrigir o problema de ping alto do Mortal Kombat 1 é verificar a velocidade da sua internet. A velocidade da Internet é um dos principais motivos do ping alto. Você deve saber que o ping e a velocidade da Internet são duas coisas completamente diferentes. No entanto, ambos trabalham de mãos dadas. Portanto, se a sua internet estiver lenta, o ping também ficará alto. Não se preocupe, pois este guia completo trata de aumentar a velocidade da internet e melhorar o ping, então você entenderá passo a passo.

Para iniciantes, você pode verificar a velocidade da sua internet no site speedtest.net. Selecione o local do servidor mais próximo e verifique a velocidade. Agora, se você notar algo abaixo de 5 MBPS, Mortal Kombat 1 mostrará ping alto, não importa o que você faça. Como resultado, você precisa tentar melhorá-lo. Primeiro, se você estiver usando uma conexão sem fio, mude para uma conexão com fio usando um cabo LAN. Se isso não ajudar, tente aproximar-se do roteador. Fora isso, vá para a próxima correção.

2. Limpe seu cache DNS

A próxima etapa para corrigir o problema de ping alto do Mortal Kombat 1 é liberar o cache DNS. Com o tempo, o cache DNS pode ser corrompido no seu PC, e a única maneira de consertar isso é liberando-o. Este processo também é recomendado se você enfrenta regularmente uma conexão lenta com a Internet. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Pressione o botão Windows + R juntos para abrir a caixa de diálogo Executar. Digite cmd na caixa e pressione Ctrl + Mudança + Esc. Isso abrirá o prompt de comando como administrador. Agora, digite redefinição do netshwinsock. Imprensa Digitar. Você verá uma mensagem que diz Reinicie o seu PC para que a alteração tenha efeito. Reinicie o seu PC.

É isso. Agora, novamente, acesse o site do teste de velocidade novamente e verifique se a velocidade aumentou ou não. Se sim, inicie Mortal Kombat 1 e inicie o modo multijogador para verificar se o ping está alto ou não. Se sim, vá para a próxima correção.

3. Mude seu DNS

DNS significa Sistema de Nomes de Domínio. O DNS ajuda você a conectar seu jogo1 ao servidor, e é isso que você deve saber. Se a limpeza do cache DNS não for muito útil, é possível que o jogo não suporte o seu endereço IPv4. Nesse caso, é melhor que você mude. Os endereços mais populares são Google ou DNS aberto da web. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Clique com o botão direito no Rede ícone na barra de tarefas. No menu pop-up, clique em Configurações de rede e Internet. Role para baixo e clique em Configurações avançadas de rede. Novamente, role para baixo e clique em Mais opções de adaptador de rede. Agora, clique com o botão direito no seu adaptador de rede atual e, no menu suspenso, clique em Propriedades. Agora, role para baixo e clique duas vezes em Protocolo de Internet versão 4. Clique em Use o seguinte endereço IPdigite 8.8.8.8 e clique em OK.

É isso. Agora seu DNS foi alterado para Google DNS e é realmente rápido o suficiente para salvar seu jogo de ping alto. Se por acaso você enfrentar problemas de ping alto em Mortal Kombat 1 novamente, altere o DNS para 1.1.1.1. Caso isso não ajude, prossiga com a próxima correção.

Se Mortal Kombat 1 sempre mostra ping alto, agora é hora de atualizar seus drivers de rede. Como você deve saber, os drivers são essenciais para cada tipo de hardware instalado no seu computador. O driver de rede não é diferente. Se você não atualiza seu driver de rede há muito tempo, agora é a hora. Além disso, se o seu PC for novo, os drivers podem não ser novos, o que aumenta o problema. Aqui estão as etapas para atualizar os drivers de rede:

Clique com o botão direito no botão Windows e, no menu pop-up, clique em Dispositivo Gerente. Agora, na janela do Gerenciador de Dispositivos, expanda o Seção Adaptadores de rede. Clique duas vezes no seu driver de rede e mude para o Motorista aba. Clique em Desinstalar. Agora, acesse o site do fabricante e digite o número de série do seu laptop ou placa-mãe. Baixe o driver de rede e instale-o. Quando instalado, reinicie o seu PC.

É isso. Agora inicie o Mortal Kombat 1 e verifique se você enfrenta problemas de ping alto ou não. Se sim, prossiga com a próxima correção.

5. Verifique VPN ou proxy

Se você estiver sempre enfrentando Ping alto em Mortal Kombat 1, verifique se está usando uma VPN ou não. Muitas pessoas, para se manterem escondidas ou para jogar com jogadores de diferentes regiões, usam VPN.

No entanto, os desenvolvedores de jogos são inteligentes o suficiente, pois têm seus servidores localizados estrategicamente. Agora, como você está muito longe do local do servidor selecionado com VPN, sua conexão com a Internet ficará mais lenta. Além disso, seu ping também ficará alto porque a VPN está fazendo o servidor acreditar que você está perto, mas não está.

Nesse caso, se você estiver tentando fazer isso, pare de usar VPN. Além disso, muitas pessoas que não usam VPN usam Proxy. Embora os proxies sejam considerados melhores que a VPN no que diz respeito à velocidade, o benefício que eles podem oferecer é insignificante. Feche os dois e tente jogar para verificar se o ping está alto ou não.

6. Verifique se há programas usando rede

Alguns aplicativos sempre usam sua rede quando estão ligados ou mesmo em execução em segundo plano. Se você obtém ping alto regularmente no Mortal Kombat 1, certifique-se de que esses aplicativos que consomem a Internet sejam fechados, caso contrário, eles consumirão a Internet exigida pelo Mortal Kombat 1. A melhor maneira de fazer isso é seguir estas etapas :

Imprensa Ctrl + Mudança + Esc para abrir o Gerenciador de tarefas. Clique na guia Rede para classificar os programas em ordem decrescente. Agora, de cima, clique com o botão direito em qualquer aplicativo e clique em Finalizar tarefa.

Continue fazendo isso para todas as tarefas, mas certifique-se de não fechar nada importante. Quando isso for feito, não reinicie o PC, apenas inicie o jogo. Verifique se você percebe um ping alto ou não. Se sim, a última correção irá ajudá-lo.

7. Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Se as correções acima não funcionaram até agora, agora é hora de verificar a integridade dos arquivos do jogo. Este processo substitui todos os arquivos corrompidos que estão causando o problema de ping alto. Além do problema de ping alto, também vimos casos de lentidão, travamento e travamento do Mortal Kombat 1 na tela de carregamento. A verificação da integridade dos arquivos do jogo também os corrige. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abrir Vapor. Quando o Steam abrir, clique em Biblioteca. Agora selecione seu jogo, neste caso, Mortal Kombat 1. Em seguida, clique com o botão direito sobre ele e clique em Propriedades. Agora, clique no Ficheiros locais aba. Por fim, clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

A verificação da integridade dos arquivos do jogo é um processo longo e demorado, dependendo da velocidade da sua internet. No entanto, quando estiver concluído, reinicie o seu PC e você não deverá mais esperar um problema de ping alto no Mortal Kombat 1.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar o Problema de ping alto no Mortal Kombat 1. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

