Veja como consertar rapidamente (2023)

Mortal Kombat sempre foi o jogo mais querido entre jovens e adolescentes. Embora Road Rash permaneça sagrado, Mortal Kombat foi provavelmente o primeiro jogo que a maioria dos jogadores jogou e que os levou a se tornar um jogo. Da mesma forma, os desenvolvedores criaram o mesmo nome, mas aumentaram drasticamente as especificações. Como resultado, com o aumento nas especificações do jogo, os jogadores começaram a experimentar FPS baixo em Mortal Kombat 1.

Se você é um deles, não se preocupe. Você não está sozinho. Neste guia, mostraremos como você pode consertar FPS baixo em Mortal Kombat 1. Também discutiremos os possíveis motivos que causam FPS baixo.

Por que meu FPS cai em Mortal Kombat 1?

Mortal Kombat foi lançado esta semana. O jogo é novo e alguns problemas podem acontecer. Um desses problemas é o FPS baixo. FPS baixo significa quadros baixos por segundo. Quando isso acontece, o jogo parece transcender muito lentamente e isso estraga a jogabilidade. Além disso, torna a luta difícil, pois você não consegue entender o próximo movimento e tudo parece estar em câmera lenta. Algumas das razões mais óbvias para FPS baixo em Mortal Kombat 1 são:

Driver gráfico desatualizado: Se o seu PC for antigo, o driver gráfico pode estar desatualizado. Isso também acontece se você não costuma atualizá-los. Mesmo que o seu PC seja novo, geralmente os novos drivers não são instalados e você precisa instalá-los.

Se o seu PC for antigo, o driver gráfico pode estar desatualizado. Isso também acontece se você não costuma atualizá-los. Mesmo que o seu PC seja novo, geralmente os novos drivers não são instalados e você precisa instalá-los. Superaquecimento do PC: Se você joga Mortal Kombat 1 há muito tempo, seu PC está superaquecido e isso leva a FPS baixos e às vezes até travamentos.

Se você joga Mortal Kombat 1 há muito tempo, seu PC está superaquecido e isso leva a FPS baixos e às vezes até travamentos. Muitos programas em segundo plano: Se você tiver muitos aplicativos em execução em segundo plano, isso pode dificultar a alocação de recursos e causar problemas de baixo FPS no Mortal Kombat 1. A melhor maneira de corrigir isso é fechá-los usando o gerenciador de tarefas.

Se você tiver muitos aplicativos em execução em segundo plano, isso pode dificultar a alocação de recursos e causar problemas de baixo FPS no Mortal Kombat 1. A melhor maneira de corrigir isso é fechá-los usando o gerenciador de tarefas. Modo de energia incorreto: Às vezes, o modo de energia selecionado incorretamente em seu PC pode prejudicar o desempenho, e isso inclui FPS baixo. Alterar o modo de energia é a melhor solução neste caso.

Como consertar Mortal Kombat 1 FPS baixo 2023

1. Reinicie o jogo e o PC

Se você está obtendo FPS baixo regularmente em Mortal Kombat 1, agora é hora de reiniciar. Se você já tentou, não há mal nenhum em fazê-lo novamente. Comece reiniciando o jogo. Se você não conseguir fechar o jogo, pressione o botão Windows e clique com o botão direito no inicializador do jogo na barra de tarefas e clique em Fechar.

Agora, reinicie o seu PC. Se uma simples reinicialização não ajudou até agora, pressione e segure o botão liga / desliga por 10 segundos seguidos. Isso irá inicializar o seu PC. Uma inicialização forçada geralmente é suficiente para corrigir problemas de consumo de recursos.

2. Feche tarefas e programas em segundo plano

Às vezes, o FPS baixo em Mortal Kombat 1 é causado por vários aplicativos ou programas em execução em segundo plano. Isso acontece principalmente quando você não simplesmente fecha os aplicativos, mas os minimiza. Esses programas e aplicativos minimizados continuam sendo executados em segundo plano e consumindo recursos. Aqui estão as etapas para fechar esses programas em segundo plano e corrigir FPS baixo em Mortal Kombat 1:

Na tela inicial, pressione Ctrl + Mudança + Esc abrir Gerenciador de tarefas. Clique no Memória aba. Isso classificará a lista de programas do maior para o menor na ordem de consumo de memória. Clique com o botão direito no primeiro aplicativo e, no menu suspenso, clique em Finalizar tarefa. Agora, clique no CPU aba. Isso classificará a lista de problemas do maior para o menor. Clique com o botão direito no primeiro aplicativo e, no menu suspenso, clique em Finalizar tarefa.

Continue fazendo isso até que todos os aplicativos que consomem recursos sejam fechados. No entanto, certifique-se de não encerrar tarefas de nenhum aplicativo importante, como Antimalware Service Executable ou File Explorer.

Se você estiver usando ferramentas de medição de recursos, pare de fazer isso agora mesmo. Essas ferramentas consomem recursos que deveriam ser usados ​​pelo Mortal Kombat. Além disso, essas ferramentas fornecem informações erradas que enganam os jogadores. Se você estiver usando alguma dessas ferramentas, pare de usá-las e seu problema de baixo FPS no Mortal Kombat 1 deverá ser corrigido.

A maioria dos aplicativos que consomem recursos incluem FRAPs, NZXT Cam e aplicativos de streaming online. Se você não possui um hardware extremamente capaz, fique longe dessas ferramentas. Além disso, usá-los causa superaquecimento do PC, e esse é outro problema que causa baixo FPS nos jogos. Se você não estiver usando nenhum desses aplicativos, prossiga com a próxima correção.

4. Abaixe as configurações do jogo

Se você está tentando jogar Mortal Kombat 1 com potência total, agora é hora de reduzir um pouco as configurações do jogo. Algumas das configurações que afetam fortemente a GPU são qualidade de sombra do jogo, qualidade de textura, DLSS e filtro anisotrópico. Se você está vendo isso, agora é hora de diminuí-los.

Por exemplo, se o filtro anisotrópico estiver habilitado, defina-o como 2 em vez de 4. Além disso, para Antialiasing, mude para FXAA. Se você não tiver os requisitos de sistema recomendados para Mortal Kombat, é recomendável diminuir a resolução porque jogar em FHD ou Ultra HD não só causará FPS baixo, mas também atrasos e travamentos.

Os drivers de GPU também são conhecidos como drivers gráficos. Os PCs modernos geralmente os têm instalados desde o início. Porém, alguns deles não costumam vir instalados com os mais atualizados. Como resultado, você precisa atualizar os drivers desses PCs. Além disso, se você já usa seu PC há algum tempo sem olhar os drivers, é provável que eles já estejam desatualizados. Siga estas etapas para atualizar os drivers da GPU e corrigir o problema de baixo FPS do Mortal Kombat 1:

Clique no botão Windows. Digite Gerenciador de Dispositivos e pressione Enter. Agora, expanda a seção Drivers de vídeo. Clique duas vezes em sua placa gráfica dedicada. Mude para a guia Drivers e clique em Desinstalar. Agora, abra o Google Chrome e acesse o site oficial do fabricante da sua GPU. Se você usa Nvidia, acesse este site, caso contrário, para AMD, visite aqui. Selecione o número do modelo e a versão do sistema operacional. Clique em Download. Depois de baixado, vá para a pasta Downloads e clique duas vezes no arquivo de instalação. Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação. Reinicie o seu PC para que as alterações tenham efeito.

Quando o seu PC for reiniciado, inicie o jogo e verifique se você apresenta FPS baixo no Mortal Kombat ou não. Se sim, então sua GPU dedicada não está selecionada. A próxima correção resolverá esse problema.

6. Selecione GPU primária

Na maioria das vezes, se você tiver um PC novo, ele será capaz de decidir qual driver gráfico usar, seja a GPU interna ou a GPU externa dedicada. No entanto, isso acontece principalmente se você estiver usando um laptop que economiza bateria, como o EVO Book.

Esses laptops selecionam automaticamente os gráficos que consomem menos bateria e energia. Nesse caso, você terá que ajustá-lo manualmente. Aqui estão as etapas para fazer Mortal Kombat 1 usar a GPU dedicada:

Clique no botão Windows. Abra Configurações e você deverá estar na guia Sistema. Agora, no lado direito, clique em Display. Na próxima janela, role para baixo e clique em Gráficos. Na caixa de pesquisa, digite Mortal Kombat. Quando o nome do jogo aparecer, clique nele e depois clique em Opções. Selecione Alto desempenho (nome da GPU). Clique em Salvar.

Agora, reinicie o seu PC. Assim que o seu PC reiniciar, inicie o Mortal Kombat 1 e verifique se você apresenta FPS baixo ou não. Se sim, prossiga com a próxima correção.

7. Alterar modo de energia

Se você estiver obtendo FPS baixo consistentemente no Mortal Kombat 1, é possível que o modo de energia errado esteja selecionado. Hoje em dia, todo PC está focado em economizar energia, em vez de fornecer desempenho bruto. Se esse também for o caso do seu PC, considere alterar o modo de energia para permitir o desempenho total. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Clique no botão Windows. Agora, escolha Configurações. Você deveria estar no Sistema aba. Do lado direito, clique em Energia e bateria. Isso deve exibir apenas Poder se você estiver usando um PC. Agora, há uma alternância ao lado Modo de energia. Toque nisso. Nas opções, clique em Melhor performance.

É isso. Agora, comece a jogar Mortal Kombat 1 e verifique se você está com FPS baixo ou se está tudo bem. Se você ainda estiver enfrentando problemas, a próxima correção irá ajudá-lo.

8. Pare o overclock e verifique se há superaquecimento

Se você está fazendo overclock em seu PC, agora é hora de parar de fazer isso. Embora às vezes o overclock seja realmente útil, às vezes o overclock pode ser perigoso. Você deve ter ouvido que com grande poder vem uma grande responsabilidade. Da mesma forma, com um ótimo overclocking surge a necessidade de um resfriamento eficiente.

Normalmente, os PCs domésticos não são capazes desse tipo de overclock, o que leva a um superaquecimento significativo. Caso o seu PC esteja superaquecendo, o desempenho irá degradar com o tempo, e isso levará a um baixo FPS no Mortal Kombat 1. Seu PC também começará a ficar lento e gaguejando. Às vezes, você verá que as teclas digitadas estão respondendo.

Portanto, se você estiver fazendo overclock, pare de fazer isso e deixe seu PC esfriar por algum tempo. Quando o seu PC estiver frio o suficiente, inicie o Mortal Kombat 1 e verifique se está funcionando bem ou não. Desde

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar FPS baixo em Mortal Kombat 1. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ou dúvida, comente abaixo e nós o ajudaremos.

