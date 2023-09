Veja como consultar o CPF no Serasa para renegociação de dívidas

A Serasa Experian é uma empresa brasileira de análises e informações para decisões de crédito. Dessa forma, instituições financeiras utilizam os dados armazenados pela empresa para realizar análises de crédito, conferindo através do CPF se determinada pessoa possui dívidas.

Sendo assim, quem deseja limpar o nome deve primeiro realizar a consulta do CPF na Serasa, para saber quais débitos estão em aberto e devem ser quitados. A consulta ao CPF pode ser feita de maneira simples e totalmente digital, através do site ou aplicativo da empresa.

Confira a seguir o passo a passo para realizar a consulta ao CPF pelo site da Serasa:

Primeiro, acesse o site da Serasa através deste link;

Em seguida, selecione a opção “Acesse e conheça”;

Informe o número do CPF e clique em “Continuar”;

Agora, será necessário digitar a senha de acesso. Caso não possua cadastro, toque na opção “Crie sua conta”;

Após informar o CPF, o sistema da Serasa irá fornecer todas as informações relacionadas ao usuário, como pontuação de crédito do score, dívidas em aberto e acordos para negociação.

Como dito, esse procedimento de consulta ao CPF também pode ser feito através do aplicativo da empresa. Confira a seguir:

Abra o aplicativo Serasa pelo celular. Caso não possua, realize o download do app, disponível para Android e iOS;

Em seguida, informe o número do CPF que deseja realizar a consulta;

Digite a senha de acesso. Se não possuir o cadastro, crie o primeiro acesso;

Assim como no site, o aplicativo Serasa irá automaticamente reconhecer o CPF e informar os dados referentes ao usuário.

Importância de consultar o CPF

Como dito, a Serasa é uma empresa privada que fornece informações para análise de crédito dos consumidores. Dessa forma, quem possui dívidas registradas pela empresa terá grandes dificuldades para obter diversas operações de crédito, como financiamento imobiliário, empréstimos e liberação de cartões de crédito.



Além disso, a Serasa criou uma escala para classificação dos consumidores, que consiste em uma pontuação de score, variando entre 0 e 1.000 pontos. Um score alto significa que o usuário é um bom pagador, aumentando as chances de conseguir serviços financeiros que exigem análise de crédito.

Desta maneira, é muito importante que o consumidor consulte seu CPF na Serasa, com intuito de descobrir quais dívidas estão em seu nome, qual o valor dessas dívidas, e quais as condições de pagamento que estão sendo oferecidas.

Dicas da Serasa para aumentar o score

A Serasa emitiu um comunicado recentemente, informando algumas dicas que ajudam a elevar o score do consumidor. Sendo assim, o primeiro ponto importante para ter um bom score é sempre pagar as contas em dia, evitando dívidas de qualquer tipo.

Além disso, manter o cadastro Serasa atualizado é muito importante para melhorar a pontuação. Isso porque 6% do score do consumidor tem relação com a “Evolução Financeira”, que consiste no tempo de relacionamento com o mercado de crédito e participação em empresas.

O consumidor também deve manter seu Cadastro Positivo ativo. Este cadastro é um conjunto de dados referentes ao histórico de pagamentos da pessoa, que pode ser acessado por instituições no momento de uma análise de crédito. Por fim, renegociar as dívidas irá contribuir muito para a melhoria do score Serasa, limpando o nome do consumidor.