Veja como converter peso argentino em real

Você está planejando uma viagem para a Argentina e gostaria de saber como converter peso argentino em real? Nos últimos anos, a moeda argentina tem sofrido uma desvalorização constante em relação a outras moedas, incluindo o real brasileiro. Neste guia completo do Notícias Concursos, explicaremos por que isso está acontecendo, se vale a pena “turistar” na Argentina neste período e como fazer a conversão das moedas.

Entendendo a crise econômica argentina

Antes de abordarmos a conversão de peso argentino em real, é importante entender a atual situação econômica da Argentina. O país vem enfrentando uma intensa crise nos últimos anos, resultado de uma combinação de fatores diversos. Entre os principais estão:

Dívida externa

Em 2018, a Argentina contraiu o maior empréstimo já concedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), no valor de 44 bilhões de dólares. Atualmente, a dívida está sendo paga por meio de outro empréstimo-ponte e troca de ativos financeiros com a China.

Estiagem

A forte estiagem no pampa argentino contribuiu para o aumento dos preços, principalmente da carne, que subiu quase 20% no início de 2023.

Hiperinflação

Desde 1991, a Argentina não enfrentava uma inflação de três dígitos, mas em junho de 2023, o acumulado dos últimos 12 meses atingiu 115,6%. O índice de pobreza no país está em torno de 40% da população.



Você também pode gostar:

Queda da moeda argentina

Desde 2015, o peso argentino já perdeu mais de 95% do seu valor em relação ao dólar, principalmente devido ao aumento da dívida externa. Em setembro de 2023, a taxa de câmbio indicava que 1 peso argentino equivalia a 350 dólares americanos.

Pandemia e questões políticas

A pandemia de COVID-19 agravou a desaceleração da economia argentina. Além disso, o país enfrenta desconfiança de investidores e consumidores há alguns anos, devido a questões políticas, o que tem levado à fuga de capital e dificultado reformas estruturais. As eleições presidenciais estão marcadas para outubro de 2023.

Por que o real está valorizado na Argentina?

Devido a toda a explicação sobre a crise econômica enfrentada pela Argentina nos últimos anos e à forte desvalorização do peso argentino, o real brasileiro está valorizado no país vizinho. A taxa de câmbio indica que 1 real está valendo mais de 70 pesos argentinos. Isso significa que os brasileiros têm maior poder de compra ao adquirir produtos ou serviços na Argentina.

No entanto, é importante lembrar de dois fatores antes de decidir viajar para a Argentina:

A taxa de câmbio pode mudar rapidamente devido a fatores econômicos e políticos.

A Argentina enfrenta uma hiperinflação, o que significa que os preços no país estão altos e podem reduzir o poder de compra esperado.

Como fazer a conversão de peso argentino em real?

Existem diversos sites específicos que oferecem a opção de converter peso argentino em real de forma automática. Para realizar a conversão, é necessário usar a taxa de câmbio atual entre as duas moedas. Essa taxa varia diariamente devido a fatores econômicos e financeiros. Siga os passos abaixo para fazer a conversão:

Verifique a taxa de câmbio: antes de fazer a conversão, verifique a taxa de câmbio do dia entre o peso argentino e o real brasileiro. Essa informação pode ser encontrada em sites financeiros, bancos, casas de câmbio ou aplicativos de conversão de moeda em tempo real. Calcule a conversão: para converter peso argentino em real, multiplique a quantidade de pesos pela taxa de câmbio atual.

Exemplo 1: conversão de peso argentino para real Suponha que a taxa de câmbio do peso argentino em relação ao real seja a seguinte: 1 ARS = 0,01416 BRL. Se você deseja converter 1.000 pesos argentinos, basta calcular: 1.000 ARS x 0,01416 BRL = 14,16 BRL. Portanto, 1.000 pesos argentinos seriam equivalentes a 14,16 reais brasileiros com essa taxa de câmbio.

Exemplo 2: conversão de real para peso argentino Suponha que a taxa de câmbio do real brasileiro em relação ao peso argentino seja a seguinte: 1 BRL = 70,53 ARS. Se você deseja converter R$1.000,00 em pesos argentinos, basta calcular: 1.000 BRL x 70,53 ARS = 70.530 ARS. Portanto, R$1.000,00 seriam equivalentes a 70.530 pesos argentinos com essa taxa de câmbio.

Vale a pena viajar para a Argentina em termos financeiros?

A decisão de viajar para a Argentina em termos financeiros depende de diversos fatores, como seu orçamento pessoal e o tipo de experiência que você deseja ter durante a viagem. Existem três considerações importantes a serem feitas:

Câmbio flutuante e desvalorização da moeda: a Argentina enfrenta uma desvalorização da sua moeda, o que torna o câmbio entre o real brasileiro e o peso argentino bastante volátil. Isso pode afetar diretamente o custo da viagem, já que a taxa de câmbio pode mudar rapidamente. Inflação desenfreada: a Argentina também enfrenta uma alta inflação, o que resultou em um aumento significativo nos preços internos. Isso afeta tanto os argentinos quanto os turistas, já que os preços dos produtos e serviços podem aumentar rapidamente. Precificação em dólar x peso argentino: alguns serviços turísticos, como passeios em vinícolas, visitas guiadas e hotéis de luxo, são precificados em dólares para turistas estrangeiros. Isso significa que esses serviços podem ser mais caros para os turistas, especialmente se a moeda local estiver desvalorizada em relação ao dólar. Por outro lado, atividades e compras cotidianas, como restaurantes e roupas, geralmente são precificadas em pesos e podem ser mais acessíveis.

Para decidir se vale a pena viajar para a Argentina em termos financeiros, é importante considerar todos esses fatores. Faça uma pesquisa detalhada sobre a situação econômica do país, acompanhe as taxas de câmbio e faça um planejamento cuidadoso do seu orçamento de viagem para garantir que ela esteja dentro do seu alcance financeiro.

Organize seus meios de pagamento com a Carteira Digital Serasa

A Carteira Digital Serasa é uma solução prática e segura para organizar seus meios de pagamento em um só lugar. Com ela, você pode pagar contas online, fazer recargas de celular, efetuar pagamentos de boletos, organizar suas contas, pagar acordos no Serasa Limpa Nome e quitar débitos veiculares com opções de parcelamento.

Para utilizar a Carteira Digital Serasa, basta baixar o aplicativo disponível para dispositivos iOS e Android. Caso ainda não tenha cadastro, você pode realizar o cadastro gratuitamente. Após fazer o login, você poderá usufruir de todos os serviços oferecidos pela Carteira Digital Serasa.

Desvalorização da moeda argentina

Converter peso argentino em real pode ser vantajoso para os brasileiros devido à desvalorização da moeda argentina. No entanto, é importante considerar a situação econômica do país e a volatilidade da taxa de câmbio antes de decidir viajar para a Argentina. Faça uma análise detalhada dos custos e benefícios financeiros e planeje sua viagem de acordo com o seu orçamento pessoal. A Carteira Digital Serasa pode ser uma aliada na organização dos seus meios de pagamento durante a viagem.