Veja como deve funcionar a nova função

O Banco Central divulgou seu mais recente levantamento, que aponta para uma tendência impressionante de crescimento do Pix na vida dos brasileiros. De acordo com os dados apresentados, em 2022, foram realizadas 2,9 bilhões de transações Pix, marcando um aumento expressivo de 107% em relação ao ano anterior, quando o volume atingiu 1,4 bilhão de transações. Essa escalada constante demonstra a crescente aceitação e adoção dessa modalidade de pagamento.

Agora, uma nova e aguardada modalidade do Pix está prestes a chegar, prometendo impulsionar ainda mais seu uso e flexibilidade: o Pix Automático. Essa inovação está prevista no relatório de gestão do sistema de pagamentos, que foi divulgado no início deste mês pelo Banco Central, a autoridade monetária do país.

Embora o Pix Automático já estivesse em discussão e estudos prévios, sua implementação está em estágio avançado, com uma consulta pública disponível ao mercado por meio do Grupo de Trabalho de Negócios do Pix. Essa consulta tem como objetivo tratar das questões operacionais e regulatórias que envolvem a nova modalidade. O Banco Central pretende, com essa iniciativa, ampliar ainda mais o acesso da população aos serviços bancários, facilitando a vida dos brasileiros e tornando o Pix uma ferramenta ainda mais conveniente.

Como vai funcionar o Pix automático?

O serviço do Pix Automático poderá ser utilizado por uma ampla gama de modelos de negócios, tanto em ambientes digitais como em estabelecimentos físicos. Empresas de todos os tamanhos e de qualquer segmento de mercado que precisem receber pagamentos periódicos poderão oferecer essa opção aos consumidores. Isso inclui empresas de serviços públicos (como energia e telefonia), instituições financeiras que lidam com operações de crédito, escolas, academias, condomínios, serviços de streaming, clubes por assinatura e muitos outros.

Ao assinar um contrato com um prestador de serviço, como uma escola ou academia, o cliente poderá manifestar a intenção de pagar através do Pix Automático. Desse modo, será preciso fornecer os dados bancários necessários para que a cobrança seja realizada.

Uma vez que o cliente tenha fornecido seus dados bancários para pagamento via Pix Automático, ele receberá uma notificação no aplicativo do banco. Essa notificação servirá para confirmar a autorização do cliente para que os pagamentos sejam realizados automaticamente. Essa etapa garante que o cliente tenha controle sobre quais pagamentos automáticos são realizados em sua conta.

Após a confirmação da autorização, os pagamentos serão realizados automaticamente, de acordo com os termos do contrato estabelecido entre o cliente e o prestador de serviço. Esses pagamentos ocorrerão sem a necessidade de intervenção do cliente a cada transação.



A nova função será gratuita?

De acordo com informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, o Pix Automático será isento de tarifas para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs). Apesar disso, empresas que decidirem adotar esse novo sistema para receber pagamentos estarão sujeitas a encargos tributários.

Até o momento, não houve divulgação oficial acerca das taxas que serão aplicadas às empresas. Portanto, os empreendedores interessados no Pix Automático devem estar atentos às atualizações relativas ao lançamento desta funcionalidade.

O Pix Automático deve trazer uma maior comodidade para os consumidores e empresas que precisam lidar com pagamentos periódicos. Além disso, ao eliminar a necessidade de autenticação em cada transação, a função busca simplificar o processo e agilizar o fluxo de pagamentos.