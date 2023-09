veja como estudar DE GRAÇA para a prova

O primeiro dia de provas do ENEM 2023 irá acontecer em 50 dias, no dia 5 de novembro. Dessa maneira, esse é o momento em que os estudantes devem turbinar a própria rotina de estudos.

Nesta reta final, o ideal é que os mais de 3,9 milhões de candidatos que participarão da prova revisem os conteúdos que já foram estudados e pratiquem a redação do ENEM.

Ao contrário do que muitos pensam, é possível se preparar de maneira eficaz para o ENEM sem gastar grandes quantias de dinheiro.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com algumas estratégias para estudar de graça para o ENEM 2023. Vamos conferir!

Provas de edições passadas

As provas de edições anteriores do ENEM podem ser ferramentas de estudo muito úteis para a reta final em direção ao exame.

Através das provas antigas, você poderá testar os seus conhecimentos e os tópicos que você estudou até o momento. Para isso, é importante que você utilize as provas como simulados. Dessa maneira, tente resolver as questões dentro do período de tempo que você terá disponível no dia do ENEM.

Não se esqueça de usar as provas antigas também para entender o tipo de questão cobrada pelo ENEM. Lembre-se de que a interpretação de texto é uma habilidade muito importante para a prova.

A boa notícia é que o Inep, responsável pela organização da prova, disponibiliza as provas antigas do ENEM em seu site oficial. Todos os estudantes podem acessar as provas de forma totalmente gratuita e utilizá-las nos próprios estudos.



Ouça podcasts

Um podcast é um tipo de conteúdo em áudio que poder abordar diversos assuntos, incluindo os temas que poderão ser abordados pela prova do ENEM.

Existem milhares de podcasts que podem ser acessados de forma completamente gratuita na internet. Veja algumas sugestões:

Marca Texto – podcast sobre literatura

Dá Ideia – podcast sobre redação do ENEM;

Xadrez Verbal – podcast sobre ciências humanas;

Top Química – podcast sobre química.

Temas passados da redação

Muitos candidatos não sabem como estudar para a redação do ENEM de forma gratuita. A resposta é: pratique as suas habilidades de escrita com os temas de edições anteriores da prova do ENEM.

A melhor forma de treinar a redação é escrevendo e praticando a estrutura da redação do ENEM. Dessa forma, você pode utilizar temas que já foram cobrados na redação do ENEM para entender aquilo que deverá ser feito no dia da prova.

Veja quais foram os temas propostos aos estudantes nas últimas edições da prova:

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil.

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira.

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil.

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.

Materiais de estudo online

Todos nós sabemos que a internet é uma poderosa ferramenta de estudos para os jovens, não é mesmo?

Dessa maneira, saiba que você pode se preparar para o ENEM utilizando os materiais de estudo online e gratuitos, como videoaulas, e-books e sites especializados em preparação para o ENEM.

Os recursos online podem ser de alta qualidade e irão te ajudar a revisar as matérias que serão cobradas pelas questões do ENEM 2023.

Acompanhe as notícias

Não se esqueça de que acompanhar notícias também faz parte da preparação para a prova do ENEM, já que as questões de atualidades da prova irão abordar os eventos mais relevantes dos últimos meses.

As perguntas de atualidades estarão presentes na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias e, para enfrentá-las, é importante que você faça leituras diárias de jornais e sites de notícias. Existem milhares de opções gratuitas na internet que você pode usar para acompanhar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo.