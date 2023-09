Veja como fica o rendimento do Nubank após NOVA queda da Selic

Com a recente decisão do Banco Central de reduzir a Taxa Selic para 12,75%, muitos brasileiros têm se perguntado qual será o impacto dessa mudança nas suas finanças pessoais. Uma das instituições financeiras mais populares do país, o Nubank, também está no centro dessa discussão.

Isso porque o banco digital Nubank oferece uma conta com rendimento automático de 100% do CDI para valores depositados por mais de 30 dias. Mas afinal, quanto rende R$ 100 mil no Nubank com essa nova Selic?

Nubank ou poupança, qual vale mais a pena?

Quando se trata de decidir onde investir dinheiro, é fundamental entender as opções disponíveis e os retornos que podem ser obtidos. Mesmo considerando o desconto do Imposto de Renda, a conta Nubank ainda se destaca em relação à poupança. Veja quanto rende R$ 100 mil em um período de até 180 dias:

R$ 100.000,00 em até 180 dias: Na poupança, esse valor renderá aproximadamente R$ 103.700,00 em 6 meses, enquanto o rendimento do Nubank (RDB) alcançará cerca de R$ 104.901,00 no mesmo período.

Essa comparação destaca a vantagem da conta Nubank, que oferece um retorno superior mesmo após a dedução do Imposto de Renda. Portanto, para quem busca maximizar seus ganhos financeiros, é válido considerar alternativas de investimento como o Nubank.

Alteração na taxa básica de juros

Na mais recente decisão de política monetária, o Banco Central anunciou uma redução na Taxa Selic, que agora se encontra em 12,75%. Essa medida, tomada em sua reunião realizada em 20 de setembro de 2023, tem como objetivo principal buscar a estabilidade econômica e lidar com os desafios financeiros que o país enfrenta.

A Taxa Selic, conhecida como a taxa básica de juros do Brasil, desempenha um papel fundamental na economia nacional. Ela influencia diretamente os custos de financiamentos, os rendimentos de investimentos de renda fixa, e tem impacto sobre o consumo e a inflação. Portanto, as decisões sobre a Selic são cuidadosamente ponderadas pelo Banco Central.



Você também pode gostar:

Essa decisão do Banco Central terá um impacto direto sobre os rendimentos dos investimentos em renda fixa, uma vez que os juros oferecidos pelos bancos tendem a se alinhar com a taxa Selic. Investidores, poupadores e tomadores de crédito devem acompanhar de perto as mudanças na Selic, pois elas afetam diretamente suas finanças pessoais e estratégias de investimento.

Plataforma de investimentos do Nubank

O Nubank oferece aos seus clientes a NuInvest, uma plataforma de investimentos que chega para revolucionar a forma como os brasileiros enxergam o mercado financeiro. A plataforma tem como objetivo ampliar significativamente as opções de produtos financeiros oferecidos pelo banco digital, além de tornar acessível a diversificação dos investimentos por meio de uma experiência digital e livre de burocracias.

“No aplicativo da NuInvest, você tem acesso a mais de mil produtos financeiros para investir, além de conteúdos educativos, ferramentas especializadas, carteiras recomendadas, playlists de ações e muito mais”, explica o Nubank em seu blog.

A Nuinvest oferece aos clientes do Nubank um ambiente em que a corretagem para operações em ações e outros investimentos de renda variável, seja por meio do aplicativo ou do site, é completamente isenta de taxas. Isso significa que é possível investir em ações e aplicações de renda variável sem se preocupar com custos adicionais.