Veja como funciona a novidade que será lançada pelo Banco Central

O Pix é um sistema de transferências bancárias instantâneas, lançado pelo Banco Central do Brasil no ano de 2020. O sistema ganhou muita popularidade nos últimos anos, também ganhando novas funções, como o Saque e Troco. Nesse sentido, para continuar inovando o BC anunciou que está desenvolvendo mais uma funcionalidade para a ferramenta.

A nova função será o chamado Pix Automático, conforme divulgado pelo Banco Central em um relatório de gestão no início deste mês, com previsão de lançamento para 2024. Com isso, a ferramenta passará a permitir pagamentos recorrentes de contas, mediante autorização do usuário, substituindo o tradicional débito em conta.

O Pix Automático ainda está em processo de consulta pública, porém sua implementação já está em estágios avançados, devido ao Grupo de Trabalho de Negócios do Pix, o qual trata das questões operacionais relativas à nova funcionalidade da ferramenta.

Além disso, o relatório de gestão divulgado pelo Banco Central também trouxe outras previsões de novidades do Pix. Sendo assim, em breve a transação instantânea poderá ser realizada sem a necessidade de conexão com a internet, o que pode facilitar o pagamento em pedágios, transporte público, entre outras situações.

Segundo o relatório do BC, “O uso de novas tecnologias que tornam a experiência de pagamento ainda mais rápida pode ser benéfico principalmente em alguns casos de uso específicos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público”.

Pix Automático

A novidade do Pix Automático visa facilitar os pagamentos recorrentes, como planos que debitam automaticamente todos os meses, trazendo mudanças importantes na segurança e funcionamento, quando comparada com o débito automático.

Desta maneira, o Pix Automático deve beneficiar usuários assinantes de serviços como streaming, jornais, academia e outros serviços que são pagos todos os meses na mesma data. Segundo o calendário oficial do Banco Central, as regras dessa nova função devem ser divulgadas ainda neste mês de setembro, no entanto, já existem algumas especulações sobre como será o funcionamento.



Algumas características do Pix Automático são:

Solicitação de aprovação via consentimento no app do Banco;

Assinaturas com ou sem data de fim: Celular v.s. assinatura de jornal por 1 ano;

Valores fixos v.s. valores variáveis: planos de internet vs conta de luz;

Limites para aprovação automática: Contas de telefone superiores a R$ 200 solicitam aprovação via PUSH notification do usuário. Menores aprovadas automaticamente;

Gestão das assinaturas: Desabilitar serviços a qualquer momento.

Especulações sobre o funcionamento

Como dito, o Banco Central irá lançar o Pix Automático apenas em 2024, porém alguns prints (capturas de tela) vazaram, e dão uma ideia de como será o funcionamento desta novidade da ferramenta.

Sendo assim, uma das imagens mostra que o correntista, de qualquer que seja o banco, será avisado quando algum serviço quiser entrar com pagamentos automáticos nessa função do Pix. Além disso, o usuário deverá analisar os dados e aprovar as saídas mensais de dinheiro.

Desta maneira, a solicitação para o pagamento automático com Pix irá conter informações como nome do estabelecimento, chave Pix, valor, recorrência (quinzenal, mensal, anual, etc.), prazo e data de início/término.

Por fim, as instituições financeiras também terão a liberdade de implementar funções de gestão de gastos ao Pix Automático, baseadas nas entradas e saídas e dinheiro pela função. Com isso, o usuário terá maior controle sobre os serviços que necessitam de pagamento recorrente todos os meses.