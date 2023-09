Veja como funciona e como se proteger desta fraude

Os criminosos sempre estão buscando novas maneiras de aplicarem golpes à população, seja através do Pix, anúncios falsos, engenharia social, vírus de celular, e até mesmo com viagens.

No ano passado, com o fim da pandemia, muitos brasileiros começaram a aproveitar a situação para planejar viagens. Segundo dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, na ocasião cerca de 8,4 milhões de pessoas fizeram algum tipo de deslocamento.

Dessa forma, os criminosos viram uma boa oportunidade de criar golpes com viagens. Em 2021, quando a pandemia já estava dando sinais de seu fim, as tentativas de fraudes digitais em viagens aumentaram 255,1% no Brasil, segundo dados da empresa TransUnion.

Em muitos casos, a situação pode não se tratar de um golpe em si, mas uma oferta de viagem arriscada e que pode gerar um cancelamento de última hora. Confira a seguir o funcionamento do golpe da viagem e também como se prevenir.

Como funciona o golpe da viagem?

O golpe da viagem, também chamado de golpe da passagem aérea, ou golpe da agência de viagem, consiste em criminosos se passando por uma agência de viagens, através da criação de um site falso.

As plataformas dos golpistas oferecem os pacotes de passagens, assim como promoções e passagens a preços muito abaixo do mercado. O uso das redes sociais também é muito comum, seja para divulgar o site falso ou criar anúncios de ofertas falsas.

Sendo assim, todas essas táticas utilizadas pelos golpistas tem como intuito enganar as vítimas para que forneçam dinheiro ou dados do cartão de crédito. Ao fechar o “negócio”, com a realização de uma transferência em dinheiro, por exemplo, o golpe se conclui e os criminosos desaparecem.



A empresa falsa pode até, em alguns casos, fornecer um código de reserva. No entanto, esse código na maioria das vezes não é real, ou o voucher será cancelado alguns dias antes da viagem prevista.

Como se proteger?

Conhecendo o golpe da viagem, percebe-se que os brasileiros que desejam viajar devem ter muita atenção no momento de planejar as férias. O primeiro ponto a se atentar é o histórico da empresa em que se deseja realizar a compra.

Isso pode ser feito ao pesquisar por informações da empresa como CNPJ, data de fundação, endereço, telefone, e-mail e outros canais de contato, e também através de órgãos de defesa do consumidor como o Procon. Se alguma informação não condizer com a realidade, provavelmente se trata de um golpe.

Outra dica muito importante é nunca entrar nas promoções clicando diretamente no anúncio. Isso porque esses anúncios muitas vezes redirecionam o usuário para uma página que imita alguma empresa conhecida, na qual os criminosos podem tentar o roubo de dados pessoais através da tática chamada phishing.

Dessa forma, sempre que avistar uma boa promoção o usuário deve procurar pela página oficial da empresa em questão, pesquisando no Google, por exemplo. Caso a promoção seja real, será possível encontrá-la por outros meios além daquele anúncio nas redes sociais.

Por fim, uma atitude que evita golpes na hora de planejar uma viagem é sempre desconfiar de descontos que parecem “bons demais para ser verdade”. Caso o preço de alguma passagem esteja muito abaixo do que o normal, existem grandes chances de se tratar de uma fraude.