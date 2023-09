Veja como funcionam e saiba como cadastrar na sua conta

O Pix é um sistema de transferências instantâneas do Banco Central, lançado em 2020 pela instituição financeira. A ferramenta se popularizou muito ao longo dos anos pelo fato de transferir o dinheiro de maneira instantânea e gratuita, se tornando um dos principais meios de pagamento no Brasil.

Para poder utilizar esse sistema o usuário deve realizar o cadastramento de uma chave Pix em algum banco. As chaves funcionam como uma espécie de identificação da conta, permitindo a realização das transações bancárias de maneira instantânea.

Além disso, as chaves Pix trazem facilidade para as transações bancárias, pois excluem a necessidade de fornecer informações como número de conta, agência e CPF/CNPJ, que são requisitadas em outros meios de transferência. Sendo assim, no momento de realizar uma transferência instantânea o usuário precisa apenas da chave do destinatário.

Como cadastrar uma chave Pix?

O cadastramento de chaves Pix varia de acordo com a instituição bancária em que o usuário possui conta, podendo ser feito através dos canais de acesso do banco. Além disso, em alguns casos é possível realizar o cadastramento pelo aplicativo de celular, se existente.

De maneira geral, para cadastrar um chave Pix será necessário confirmar a posse e vinculá-la a uma conta. Geralmente a confirmação da posse pode ser feita através de um código, enviado por SMS para um número de telefone celular ou pelo e-mail, caso essas sejam as chaves escolhidas.

Este código deverá ser inserido no canal em que o cadastramento da chave Pix está sendo feito. Além disso, serão necessárias autenticações digitais como senha, biometria ou reconhecimento facial.

Quais os tipos de chaves existentes



Você também pode gostar:

Existem quatro tipos de chaves Pix atualmente, sendo elas: CPF ou CNPJ, e-mail, número de telefone celular e chave aleatória. Cada conta de pessoa física pode possuir até cinco chaves Pix, já as contas de pessoa jurídica (PJ) possuem um limite de 20 chaves.

No entanto, não existe a possibilidade de cadastramento de uma mesma chave em mais de uma conta. Dessa forma, cada chave Pix pode estar associada a apenas uma conta do usuário.

Isso ocorre pois o sistema do Pix precisa saber exatamente de qual conta os valores estão sendo retirados, e qual conta receberá a transação. Se a mesma chave fosse associada a mais de uma conta, isso não seria possível.

Pix alcança marca importante

Neste ano o Pix já superou o montante transacionado por todos os tipos de cartões, o que inclui o débito, crédito e o pré-pago. De acordo com dados do Banco Central, no período de janeiro a junho de 2023 já foram R$ 7,3 trilhões movimentados através da ferramenta.

Por outro lado, nesse mesmo período do primeiro semestre de 2023 os cartões de crédito, débito e pré-pago movimentaram apenas R$ 1,7 trilhão. Os dados são de um levantamento recente da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

No entanto, apesar do número bem abaixo do que o apresentado pelo Pix, os cartões tiveram uma alta no montante transacionado, que cresceu cerca de 8% no período entre janeiro e junho deste ano. Além disso, em questão de quantidade de operações realizadas, os cartões de débito, crédito e pré-pago apresentaram um número de 19,8 bilhões neste mesmo período. Sendo assim, esse número representa mais de 113 milhões de pagamentos com cartões por dia.