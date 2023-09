veja como guardar dinheiro para cumprir suas metas

Você já ouviu falar sobre o Desafio 52 semanas? É um método muito simples que vai te ensinar a guardar dinheiro e você começa com apenas R$ 1. Assim, no final do período pode juntar até R$ 1.378.

De acordo com uma pesquisa do SPC Brasil 78% dos brasileiros ainda não guardam dinheiro. Então, se você está nessa porcentagem é importante começar a mudar os hábitos. Dessa forma, o desafio pode ser o passo que precisa.

Neste artigo, entenda o que é este desafio, como você deve fazê-lo e quanto pode guardar nas 52 semanas. Assim, é bem provável que vai terminar a leitura já começando a sua organização financeira.

O que é o Desafio 52 semanas?

Antes de mais nada é preciso entender do que se trata esse Desafio. Então, nada mais é do que uma estratégia para você guardar um pouco de dinheiro por semana durante um ano. Aliás, você pode adicionar uma meta, pessoal ou profissional, para usar o dinheiro guardado.

No modelo original, você deve começar guardando R$ 1 na primeira semana, e vai aumentando R$ 1 a cada uma. Ou seja, R$ 2 na segunda, R$ 3 na terceira e por assim vai. Com isso, ao concluir as 52 semanas terá conquistado R$ 1.378.

Um diferencial do Desafio 52 semanas é que você pode definir o valor que vai guardar por semana. Por exemplo, tem gente que aumenta de R$ 5 a R$ 5 por semana. Portanto, tudo depende do seu orçamento e de quanto deseja economizar.

Se for a primeira vez que está fazendo o desafio e não tem o hábito de economizar, a dica é começar com R$ 1, para não desanimar e conseguir completar as 52 semanas.

Exemplo de desafio para você se inspirar



Agora que já entende como funciona o Desafio 52 semanas, veja um exemplo para se inspirar. Dessa forma, é com R$ 1.

1ª semana – Deposita R$ 1 e tem R$ 1 de saldo;

2ª semana – Deposita R$ 2 e tem R$ 3 de saldo;

3ª semana – Deposita R$ 3 e tem R$ 6 de saldo;

4ª semana – Deposita R$ 4 e tem R$ 10 de saldo;

5ª semana – Deposita R$ 5 e tem R$ 15 de saldo;

6ª semana – Deposita R$ 6 e tem R$ 21 de saldo;

7ª semana – Deposita R$ 7 e tem R$ 28 de saldo;

8ª semana – Deposita R$ 8 e tem R$ 36 de saldo;

9ª semana – Deposita R$ 9 e tem R$ 45 de saldo;

10ª semana – Deposita R$ 10 e tem R$ 55 de saldo;

11ª semana – Deposita R$ 11 e tem R$ 66 de saldo;

12ª semana – Deposita R$ 12 e tem R$ 78 de saldo;

13ª semana – Deposita R$ 13 e tem R$ 91 de saldo;

14ª semana – Deposita R$ 14 e tem R$ 105 de saldo;

15ª semana – Deposita R$ 15 e tem R$ 120 de saldo;

16ª semana – Deposita R$ 16 e tem R$ 136 de saldo;

17ª semana – Deposita R$ 17 e tem R$ 153 de saldo;

18ª semana – Deposita R$ 18 e tem R$ 171 de saldo;

19ª semana – Deposita R$ 19 e tem R$ 190 de saldo;

20ª semana – Deposita R$ 20 e tem R$ 210 de saldo;

21ª semana – Deposita R$ 21 e tem R$ 231 de saldo;

22ª semana – Deposita R$ 22 e tem R$ 253 de saldo;

23ª semana – Deposita R$ 23 e tem R$ 276 de saldo;

24ª semana – Deposita R$ 24 e tem R$ 300 de saldo;

25ª semana – Deposita R$ 25 e tem R$ 325 de saldo;

26ª semana – Deposita R$ 26 e tem R$ 351 de saldo;

27ª semana – Deposita R$ 27 e tem R$ 378 de saldo;

28ª semana – Deposita R$ 28 e tem R$ 406 de saldo;

29ª semana – Deposita R$ 29 e tem R$ 435 de saldo;

30ª semana – Deposita R$ 30 e tem R$ 465 de saldo;

31ª semana – Deposita R$ 31 e tem R$ 496 de saldo;

32ª semana – Deposita R$ 32 e tem R$ 528 de saldo;

33ª semana – Deposita R$ 33 e tem R$ 561 de saldo;

34ª semana – Deposita R$ 34 e tem R$ 595 de saldo;

35ª semana – Deposita R$ 35 e tem R$ 630 de saldo;

36ª semana – Deposita R$ 36 e tem R$ 666 de saldo;

37ª semana – Deposita R$ 37 e tem R$ 703 de saldo;

38ª semana – Deposita R$ 38 e tem R$ 741 de saldo;

39ª semana – Deposita R$ 39 e tem R$ 780 de saldo;

40ª semana – Deposita R$ 40 e tem R$ 820 de saldo;

41ª semana – Deposita R$ 41 e tem R$ 861 de saldo;

42ª semana – Deposita R$ 42 e tem R$ 903 de saldo;

43ª semana – Deposita R$ 43 e tem R$ 946 de saldo;

44ª semana – Deposita R$ 44 e tem R$ 990 de saldo;

45ª semana – Deposita R$ 45 e tem R$ 1.035 de saldo;

46ª semana – Deposita R$ 46 e tem R$ 1.081 de saldo;

47ª semana – Deposita R$ 47 e tem R$ 1.128 de saldo;

48ª semana – Deposita R$ 48 e tem R$ 1.176 de saldo;

49ª semana – Deposita R$ 49 e tem R$ 1.225 de saldo;

50ª semana – Deposita R$ 50 e tem R$ 1.275 de saldo;

51ª semana – Deposita R$ 51 e tem R$ 1.326 de saldo;

52ª semana – Deposita R$ 52 e tem R$ 1.378 de saldo.

Faça o Desafio 52 semanas hoje mesmo e tenha daqui a um ano pelo menos R$ 1.378 de saldo guardado. Aliás, aproveite para colocar o valor na poupança e aumentar os lucros com a renda gerada.