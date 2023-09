veja como parcelar dívidas pelo celular

Há algum tempo, muitos brasileiros enfrentam o desafio de acumular dívidas relacionadas aos seus veículos. Isso inclui valores referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), multas ou licenciamento.

É viável resolver essas pendências de forma ágil através de várias plataformas dedicadas a débitos veiculares. Algumas dessas plataformas são especializadas em situações como essa. A seguir, explore as alternativas disponíveis no mercado para acabar com os débitos, seja licenciamento, IPVA ou outros.

Opte por dividir suas dívidas usando a tecnologia PIX

Esta é considerada uma das melhores maneiras de parcelar seus débitos relacionados a veículos. O método PIX é vantajoso, pois possibilita que o cliente quite suas dívidas de uma vez por todas, uma vez que é um pagamento direto. Além disso, ao ser tratado como pagamento “à vista”, geralmente oferece descontos.

Quando você opta por parcelar seus débitos usando um cartão de crédito, pode acabar pagando juros e taxas adicionais. Para usar o PIX para parcelar suas dívidas, você precisará aderir a uma modalidade chamada “PIX parcelado”.

Para fazer isso, basta acessar o aplicativo do seu banco e selecionar a opção “PIX parcelado”. Dessa forma, você poderá usar seu cartão de crédito para realizar o pagamento. Essa abordagem é semelhante a uma máquina de cartão de crédito, mas geralmente com juros menores e dentro das regulamentações legais (lembrando que passar o cartão de crédito em uma máquina própria é ilegal).

Os juros aplicados podem variar dependendo do valor da dívida e do número de parcelas escolhido. Aplicativos como Nubank e PicPay já oferecem essa modalidade. Importante lembrar que o dinheiro economizado pode ser usado para outros fins, de acordo com suas necessidades.

Outras modalidades são anunciadas para pagamento de IPVA e outros débitos com o automóvel

Além disso, existem outras opções de aplicativos exclusivos para parcelar dívidas relacionadas a veículos, como o PicPay, que permite parcelar os débitos em até 12 vezes usando o limite do cartão de crédito. No entanto, é fundamental observar que cada aplicativo possui condições de crédito distintas, então é importante verificar qual se encaixa melhor em suas necessidades específicas.



Você também pode gostar:

Para mais informações e detalhes sobre essas modalidades, o Detran-SP disponibiliza em seu site oficial uma lista de sites credenciados que são parceiros do órgão no parcelamento de dívidas. Aqui estão alguns deles:

Pinpag – Esmeralda Serviços Digitais Ltda;

– Esmeralda Serviços Digitais Ltda; Fácil Pay – Fácil Pay S.A;

– Fácil Pay S.A; B23 – B23 Tecnologia e Pagamentos Ltda;

– B23 Tecnologia e Pagamentos Ltda; CDX Express – CDX Express Services Ltda.

Portanto, essas são opções oficiais que permitem que os motoristas efetuem o parcelamento de seus débitos pendentes. Isso é essencial para evitar problemas, como a apreensão do veículo, durante blitz ou fiscalizações.

Isenção do tributo em 2024

A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é uma estratégia adotada em alguns estados brasileiros com o objetivo de proporcionar vantagens financeiras aos donos de veículos mais antigos. Essa iniciativa representa um alívio econômico para aqueles que possuem automóveis com um longo histórico de utilização.

Aqui está uma lista que demonstra as categorias de isenção considerando o ano de fabricação do veículo para o período de 2024: