Veja como solicitar o cartão sem anuidade

O PicPay é um aplicativo brasileiro de serviços financeiros, o qual funciona como uma carteira digital. Recentemente, a fintech anunciou o lançamento de um cartão múltiplo aos seus 38 milhões de clientes, que funciona tanto na modalidade de crédito quanto de débito.

O cartão em questão é chamado de PicPay Card e não possui cobrança de anuidade, ou seja, não são cobradas tarifas pela contratação deste serviço. Além disso, a novidade do aplicativo oferece aos clientes um cashback (dinheiro de volta) de 5% do valor gasto em compras.

O PicPay Card também inclui vantagens como limite de até R$ 5 mil, o qual pode ser utilizado para saques, abrangência internacional (Mastercard Internacional), participação no Mastercard Surpreenda (programa de benefícios), assim como o cashback de 5%, citado anteriormente.

Como solicitar o novo cartão do PicPay?

O PicPay Card pode ser solicitado pelos clientes da carteira digital diretamente pelo aplicativo da empresa, que está disponível para download em dispositivos Android e iOS. Através do software, o usuário deve demonstrar interesse em adquirir o serviço, entrando na lista de espera.

Para solicitar esse cartão de crédito e débito o cliente PicPay também deve fornecer alguns dados pessoais para a plataforma, como nome completo, data de nascimento, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Além disso, uma foto no formato “selfie” segurando o documento oficial de identificação será necessária. Após o cadastro inicial, o PicPay irá fazer uma análise do perfil do usuário e fornecer uma resposta, aprovando ou recusando o pedido do novo cartão. Caso aprovado, o cliente poderá ter acesso a mais informações sobre o serviço, como limite de crédito, através do aplicativo.

Além do cashback do PicPay Card, a plataforma também oferece dinheiro de volta em compras feitas através da carteira digital. No entanto, ao contrário de outras instituições financeiras, o cashback do PicPay funciona por parceiro, e não por produto, ou seja, irá variar de acordo com a loja em que a compra está sendo realizada.

O cashback, na verdade, é um dos serviços mais populares do PicPay, atraindo muitos usuários para a plataforma. Sendo assim, ao realizar uma compra na carteira digital, uma porcentagem do valor que foi gasto será devolvida à conta.

Confira a seguir um exemplo para melhor entendimento deste serviço. Caso um cliente do PicPay realize uma compra no valor de R$ 100 e uma loja que ofereça 10% de cashback, serão recebidos R$ 10 de volta ao completar a transação. Este dinheiro que foi recebido de volta pode ser usado pelo cliente da maneira que preferir, como para futuras compras, fazer transferências ou sacar o dinheiro.

Para aproveitar o Cashback PicPay é necessário ter o aplicativo baixado no dispositivo móvel, e possuir uma conta na instituição financeira. Sendo assim, confira a seguir o passo a passo simples para aproveitar este serviço:

Primeiro, abra o aplicativo PicPay , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; Na tela inicial, selecione o campo representado por uma lupa;

Em seguida, digite “Cashback” no campo de busca;

Agora, selecione a opção “Cupons”;

Escolha o cupom da loja parceira em que se deseja comprar determinado produto;

Realize a compra normalmente pelo site parceiro.

Pronto! Após realizar o pagamento, o dinheiro de volta será imediatamente depositado na conta do PicPay.