veja datas de pagamento atualizadas

O Bolsa Família é um programa social de extrema importância para milhões de brasileiros, oferecendo benefícios financeiros para famílias de baixa renda. No entanto, é essencial que os beneficiários estejam cientes das datas específicas de pagamento, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social), para garantir o acesso aos recursos dentro do prazo estabelecido.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família oferece diferentes modalidades de benefícios, de acordo com a situação de cada beneficiário. É fundamental compreender as categorias de benefícios para entender a dinâmica do programa. Estas modalidades incluem:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : O Benefício de Renda de Cidadania é um valor de R$ 142 pago por pessoa da família. Ele tem como objetivo auxiliar as famílias com a complementação de renda, garantindo um suporte financeiro para as despesas básicas.

: O Benefício de Renda de Cidadania é um valor de R$ 142 pago por pessoa da família. Ele tem como objetivo auxiliar as famílias com a complementação de renda, garantindo um suporte financeiro para as despesas básicas. Benefício Complementar (BCO): O Benefício Complementar é um valor adicional destinado às famílias cujos benefícios somados não atingem o montante de R$ 600. Essa modalidade visa garantir que as famílias recebam o mínimo necessário para suprir suas necessidades básicas.

O Benefício Complementar é um valor adicional destinado às famílias cujos benefícios somados não atingem o montante de R$ 600. Essa modalidade visa garantir que as famílias recebam o mínimo necessário para suprir suas necessidades básicas. Benefício Primeira Infância (BPI): O Benefício Primeira Infância consiste em um adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Essa categoria tem como objetivo promover o desenvolvimento saudável e proporcionar melhores condições de vida para as crianças nessa faixa etária.

O Benefício Primeira Infância consiste em um adicional de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Essa categoria tem como objetivo promover o desenvolvimento saudável e proporcionar melhores condições de vida para as crianças nessa faixa etária. Benefício Variável Familiar (BVF): O Benefício Variável Familiar é um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Essa modalidade busca incentivar a permanência das crianças na escola e garantir o acesso aos cuidados necessários para o seu desenvolvimento.

O Benefício Variável Familiar é um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Essa modalidade busca incentivar a permanência das crianças na escola e garantir o acesso aos cuidados necessários para o seu desenvolvimento. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O Benefício Variável Familiar Nutriz é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Essa categoria visa garantir uma alimentação adequada para mães e crianças em fase de amamentação.

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Essa categoria visa garantir uma alimentação adequada para mães e crianças em fase de amamentação. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O Benefício Extraordinário de Transição é uma categoria específica que tem como objetivo garantir que ninguém receba menos do que no programa anterior, o Auxílio Brasil. Esse benefício será pago até maio de 2025, proporcionando uma transição gradual para o novo programa.

Condições para receber o Bolsa Família

Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições relacionadas à saúde e educação. Essas condições são estabelecidas para garantir que os recursos sejam destinados às famílias que realmente necessitam. Algumas dessas condições incluem:

Frequência escolar regular de crianças e adolescentes;

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Avaliação nutricional de crianças até sete anos;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação.

É importante informar a condição de beneficiário ao matricular as crianças na escola e ao vaciná-las nos postos de saúde. Essas ações são essenciais para garantir a continuidade do recebimento do benefício e o acesso a serviços de saúde e educação.

Calendário do Bolsa Família de Outubro



O calendário do Bolsa Família sofreu alterações nas datas de saque para o mês de outubro. É fundamental que os beneficiários estejam atentos às novas datas para evitar atrasos no recebimento dos recursos. Confira o calendário de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Essas datas são de extrema importância para os beneficiários do Bolsa Família, pois garantem o acesso aos recursos dentro do prazo estabelecido. É fundamental que as famílias se organizem e estejam cientes das datas para evitar qualquer imprevisto ou dificuldade financeira.

Formas de acesso ao valor do Bolsa Família

Existem diferentes formas de acessar o valor do Bolsa Família, de acordo com a preferência e necessidade de cada beneficiário. As principais formas de acesso são:

Agências da Caixa Econômica Federal: Os beneficiários podem se dirigir presencialmente a uma agência da Caixa Econômica Federal, portando o cartão do benefício e um documento oficial com foto. Dessa forma, é possível realizar o saque em dinheiro diretamente no caixa da instituição financeira. Caixa Tem: O Bolsa Família possui uma parceria com o Caixa Tem, uma plataforma digital que permite o acesso aos benefícios de forma online. Ao se inscrever na plataforma, a família contemplada pelo programa pode movimentar a quantia pelo celular, utilizando o aplicativo do Caixa Tem. Essa opção é ideal para quem prefere realizar transações de forma digital e evitar filas e aglomerações.

É importante ressaltar que o Bolsa Família não realiza transações financeiras de nenhuma natureza. O programa atua como um veículo de informação, fornecendo conteúdo relevante para a população e auxiliando no acesso aos benefícios. A responsabilidade pelos pagamentos e transações financeiras é da Caixa Econômica Federal.

Ademais, o Bolsa Família é um programa social que desempenha um papel fundamental na redução da desigualdade e no combate à pobreza no Brasil. Com diferentes modalidades de benefícios, o programa auxilia milhões de famílias em todo o país, proporcionando suporte financeiro e condições para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

É essencial que os beneficiários estejam atentos às datas de pagamento e às condições estabelecidas para garantir o acesso aos recursos. Além disso, é importante estar ciente das formas de acesso ao valor do Bolsa Família, seja presencialmente em agências da Caixa Econômica Federal ou de forma digital pelo Caixa Tem.

O Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo brasileiro, mas é fundamental que as famílias beneficiárias estejam informadas e organizadas para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo programa.