Veja detalhes do edital do concurso CRBio 7

Você tem formação em Ciências Biológicas e quer trabalhar no Conselho Regional de Biologia da 7ª Região (CRBio 7)? Então, fique atento. Pois, o edital do concurso CRBio 7 foi publicado em 23 de agosto de 2023, com a oferta de 100 vagas para cargos de nível médio e superior.

Neste artigo, vamos te mostrar os principais detalhes do concurso CRBio 7. Por exemplo, como cargos, vagas, salários, inscrições, provas e conteúdo programático. Além disso, você também vai conferir dicas de como se preparar para as provas e garantir a sua aprovação.

Concurso CRBio 7: cargos e vagas

O concurso CRBio 7 oferece vagas para os seguintes cargos:

Auxiliar Administrativo (nível médio): 80 vagas, sendo quatro imediatas e 76 para cadastro reserva. O salário é de R$ 1.873,00 e a carga horária é de 40 horas semanais. Além disso, o candidato deve ter ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática;

Agente Fiscal (nível superior): 10 vagas, sendo uma imediata e nove para cadastro reserva. O salário é de R$ 4.833,00 e a carga horária é de 40 horas semanais. Por fim, o candidato deve ter ensino superior completo em Ciências Biológicas, registro ativo no CRBio e carteira nacional de habilitação categoria B;

Analista Contábil (nível superior): cinco vagas, sendo uma imediata e quatro para cadastro reserva. Enquanto, o salário é de R$ 4.833,00 e a carga horária é de 40 horas semanais. O candidato deve ter ensino superior completo em Ciências Contábeis, registro ativo no CRC e conhecimentos específicos da área;

Analista de Tecnologia da Informação (nível superior): cinco vagas, sendo uma imediata e quatro para cadastro reserva. Assim, o salário é de R$ 4.833,00 e a carga horária é de 40 horas semanais. O candidato deve ter ensino superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação ou áreas afins e conhecimentos específicos da área.

Inscrições para o certame

As inscrições para o concurso CRBio 7 estão abertas desde o dia 23 de agosto de 2023 e vão até o dia 22 de setembro de 2023. Enquanto, os interessados devem acessar o site da banca organizadora, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX). Em seguida, devem preencher o formulário online e pagar a taxa de inscrição, que varia de acordo com o cargo:

Auxiliar Administrativo: R$ 50,00;

Agente Fiscal: R$ 60,00;

Analista Contábil: R$ 60,00;

Analista de Tecnologia da Informação: R$ 60,00.

Concurso CRBio 7: provas

O concurso CRBio 7 será composto por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. A aplicação de ambas acontecerá no dia 17 de outubro de 2023, em dois turnos: pela manhã para os cargos de nível médio e pela tarde para os cargos de nível superior.

A prova objetiva terá 120 questões do tipo certo ou errado, sendo 40 de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos complementares e 50 de conhecimentos específicos. Enquanto, a prova discursiva consistirá em uma redação sobre um tema relacionado ao cargo.

Os candidatos ao cargo de Agente Fiscal também passarão por uma avaliação psicológica, que será realizada em data posterior à prova objetiva.

Concurso CRBio 7: conteúdo programático

O conteúdo programático do concurso CRBio 7 abrange as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico e Matemático;

Ética no Serviço Público;

Legislação Aplicada ao Sistema CFBio/CRBios;

Conhecimentos Específicos de cada cargo e área.

Por fim, você pode conferir o conteúdo detalhado de cada disciplina no edital do concurso.

Dicas para se preparar para o concurso CRBio 7

Como você pode ver, o concurso CRBio 7 é uma ótima oportunidade para você ingressar em um órgão que representa e fiscaliza os profissionais de Ciências Biológicas. Mas, para isso, você precisa se preparar com antecedência e qualidade, seguindo algumas dicas que podem fazer a diferença na sua aprovação. Então, veja: