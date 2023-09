O concurso DETRAN foi confirmado ainda para 2023, e com isso, muitos concurseiros estão animados com mais essa oportunidade para este ano.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre esse novo certame e como se preparar para aumentar as chances de aprovação.

Concurso DETRAN confirmado ainda para 2023: veja detalhes sobre o certame

Conforme mencionado acima, o ano de 2023 está na reta final, mas ainda promete oportunidades empolgantes para aqueles que têm aspirações de construir uma carreira sólida e gratificante no Departamento Estadual de Trânsito, popularmente conhecido como DETRAN. Isso porque, com vários estados do Brasil se preparando para realizar concursos, o cenário é favorável para quem deseja ingressar nesse órgão e desempenhar um papel importante na regulamentação e controle do tráfego em nossas vias públicas.

Dessa maneira, a realização do novo concurso DETRAN RN foi confirmada pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD RN). Assim, embora cargos e vagas ainda não estejam confirmados, o órgão adiantou que a intenção é publicar o edital ainda este ano.

Seleção está confirmada desde o ano passado

Ademais, a seleção já havia recebido uma confirmação em 2022, pela governadora Fátima Bezerra. Dessa forma, é bom ficar de olho, visto que em breve haverá a divulgação de novas informações.



A contratação de servidores faz parte de um acordo firmado pelo governo do estado com o Ministério Público de Contas para suprir a necessidade de pessoal em diversos órgãos, tendo em vista a constatação de mais de 14 mil vagas em aberto no estado.

Quais os cargos que os candidatos podem esperar no concurso DETRAN RN?

Os concurseiros aguardam pelo certame do DETRAN RN desde 2020, quando até ocorreu a formação da comissão organizadora, responsável pela realização do levantamento das necessidades. Na época, a seleção já contava com expectativa de oportunidades para os cargos de assistente técnico e assessor técnico, com exigências, respectivamente, de níveis médio e superior. Desta forma, é bastante provável que a nova seleção ofereça essas carreiras.

Além disso, o Tribunal de Contas do Estado (TCE RN) já tinha recomendado o concurso. Isso porque, o órgão constatou que o DETRAN RN conta com um déficit de 53% do quadro total de servidores.

O último concurso DETRAN RN ocorreu em 2010, quando ofereceu 285 vagas para cargos com exigência de níveis médio, técnico e superior. Ademais, a banca organizadora, na ocasião, foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Confira o cenário de oportunidades

Com a perspectiva de diversos concursos programados para o próximo ano, o DETRAN se mostra um campo repleto de oportunidades para aspirantes a cargos de níveis médio e superior. Desse modo, esses concursos devem oferecer centenas de vagas em várias posições, incluindo, mas não se limitando a:

Agente de Trânsito;

Analista de Trânsito;

Técnico de Atendimento ao Público e;

Assistente de Trânsito.

Assim, essa variedade de cargos permite que candidatos com diferentes formações e habilidades encontrem uma posição que se alinhe com seus interesses e aptidões.

Requisitos e processo seletivo

Para aqueles que desejam ingressar no DETRAN, é crucial estar ciente dos requisitos e do processo seletivo de cada cargo. Dessa maneira, a maioria dos concursos inclui etapas de avaliação, como provas objetivas e discursivas, além de testes físicos e psicológicos, que variam conforme a função pretendida.

Por exemplo, candidatos a cargos que envolvem a aplicação direta da legislação de trânsito podem ser submetidos a testes práticos para avaliar seu conhecimento prático. Portanto, é fundamental que os candidatos se preparem adequadamente para todas as etapas do concurso.

Como se preparar para o concurso?

A preparação eficaz é um fator determinante para alcançar o sucesso nos concursos do DETRAN. Isso porque a variedade de disciplinas que as provas abordam exige uma preparação abrangente para estudos.

Sendo assim, disciplinas como legislação de trânsito, direito administrativo, direito constitucional, língua portuguesa e raciocínio lógico são comuns em muitos desses concursos. Para se preparar adequadamente, os candidatos podem considerar as seguintes orientações:

Conhecer muito bem o edital do concurso;

Realização de cursos preparatórios;

Estudo de disciplinas específicas;

Foco na língua portuguesa;

Manter os cuidados com a saúde;

Usar os meios de comunicação para ficar bem informado;

Aprender fórmulas matemáticas que facilitem a resolução de questões;

Criar grupos de estudos para trocar conhecimento;

Buscar ajuda de profissionais especialistas nas matérias de maior dificuldade, etc.

Agora que você já sabe tudo sobre o concurso DETRAN e como se preparar, siga as orientações e boa sorte!