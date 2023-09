veja dicas para se preparar e ir bem

As questões do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, irão abordar uma língua estrangeira: inglês ou espanhol.

É muito importante que os candidatos se preparem da forma correta para enfrentar essas questões, uma vez que a prova de língua estrangeira possui algumas peculiaridades que devem ser levadas em consideração.

Pensando nisso, o artigo de hoje separou algumas dicas para te ajudar na sua preparação. Vamos conferir!

Como funciona a prova de Língua Estrangeira do ENEM?

As questões de língua estrangeira estarão presentes na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM 2023, no primeiro dia de aplicação das provas (05 de novembro).

A prova será formada por 5 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre uma língua estrangeira. No momento da inscrição, os candidatos optaram por uma língua: inglês ou espanhol. As questões irão abordar temas diferentes, como: interpretação de texto, gramática e vocabulário.

Confira algumas dicas que irão te ajudar a entender como a preparação para a prova de língua estrangeira do ENEM deve ser feita.

Pratique a leitura em língua estrangeira

Praticamente todas as questões de língua estrangeira do ENEM irão abordar algum tipo de texto, como história em quadrinhos, artigo acadêmico, notícia, cartaz publicitário, etc. Assim, a capacidade de ler bem e interpretar os textos são habilidades importantes para os estudantes que querem conseguir um bom desempenho nessa prova.



Independentemente do seu nível de proficiência na língua escolhida, utilizar a técnica da leitura e interpretação de textos variados será muito eficiente ao longo da sua preparação para a prova do ENEM.

Existem diversas formas de praticar a leitura em língua estrangeira. Um exemplo é incluir diferentes tipos de textos em inglês ou espanhol no seu cotidiano. Você pode, por exemplo, acompanhar as notícias de um site em língua estrangeira ou acompanhar páginas em inglês ou em espanhol nas redes sociais.

É recomendado que você comece a praticar a leitura com textos mais simples e, com o tempo, passe a ler materiais mais complexos e difíceis, como livros inteiros.

Leia de forma ativa

Quando você estiver lendo um texto em língua estrangeira, é muito importante que você leia de forma ativa. Você deve, por exemplo, anotar expressões que você não conhece para procurar o significado delas em um momento posterior.

Outra dica é criar um documento online ou um caderno com os vocabulários mais recorrentes nos textos que você ler. Se você perceber que uma palavra tem uma recorrência muito grande nos textos, é importante que você anote esse termo, já que é provável que ele seja abordado pelas questões de língua estrangeira do ENEM 2023.

Não se esqueça também de revisar o vocabulário de um texto após terminar a leitura do mesmo.

Estude com simulados e provas anteriores

As questões de língua estrangeira do ENEM possuem um formato muito específico, como já dissemos. As perguntas possuem um padrão que está presente em todas as edições da prova.

Dessa maneira, para que você consiga se familiarizar com o estilo das questões do ENEM, é extremamente importante que você insira simulados e provas de edições anteriores na sua rotina de estudos. Assim, você poderá praticar a língua estrangeira escolhida e também entender qual é o funcionamento das questões que deverão ser enfrentadas no ENEM 2023.

Pratique com frequência

Assim como qualquer habilidade, adquirir proficiência em uma língua estrangeira é um processo que exige prática frequente e constante.

Assim, é fundamental que você pratique a língua escolhida com frequência. Além da leitura cotidiana de textos em inglês ou espanhol, você deve também praticar de outras formas: ouvindo músicas, assistindo filmes e séries, etc.

Lembre-se que quanto maior a sua prática com a língua escolhida, maior será também a sua confiança para responder as questões propostas no momento da prova.