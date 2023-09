veja lista de oportunidades para médio e superior

Mais um concurso para professores. Desta vez, as vagas são para médio e superior. Veja mais detalhes, novidades e saiba quem pode se inscrever.

Antes de mais nada, saiba que as vagas são para Catanduva, São Paulo.

Vagas concurso para professores

O processo seletivo mencionado parece se referir a oportunidades para profissionais de educação que desejam atuar na área de educação infantil, especificamente como professores em diferentes funções. As opções de cargos incluem:

Professor Berçarista: Este cargo envolve o cuidado e a educação de bebês e crianças muito pequenas em creches ou instituições de educação infantil. O professor berçarista geralmente trabalha com crianças de 0 a 2 anos. Professor I: O cargo de Professor I geralmente envolve a docência na educação infantil, mas pode incluir outras séries iniciais do ensino fundamental. O professor I é responsável por planejar e ministrar aulas, promover o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças, e criar um ambiente de aprendizado seguro e estimulante. Professor Recreacionista: O professor recreacionista é responsável por planejar e conduzir atividades recreativas e lúdicas para crianças, com foco no desenvolvimento físico, social e emocional. Isso pode incluir jogos, brincadeiras, atividades esportivas e outras formas de recreação.

O valor da hora/aula de R$ 22,11 pode variar de acordo com a região e a instituição de ensino. Geralmente, os professores contratados para essas funções são remunerados com base no número de horas/aula ministradas. As chances são para nível médio.

Vagas para nível superior

Nesse processo seletivo, parece haver oportunidades para profissionais de educação com formação superior que desejam atuar como professores em diversas disciplinas, incluindo Educação Especial. Aqui estão algumas informações importantes:

Cargos: Os cargos disponíveis incluem Professor II em várias disciplinas, como Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática, bem como Professor de Educação Especial. Requisitos de Formação: Para os cargos de Professor II e Professor de Educação Especial, é necessário ter formação superior na respectiva área de atuação. Por exemplo, um professor de Matemática deve ter formação em Matemática ou em um campo relacionado. Remuneração: O valor da hora/aula é de R$ 27,60, que é a remuneração por cada hora de aula ministrada. O valor pode variar dependendo da região e da instituição de ensino. Contrato de Trabalho: Os candidatos selecionados serão contratados por um período determinado, que não deve exceder seis meses, com a possibilidade de prorrogação por até mais seis meses. Isso sugere que as vagas são temporárias. Benefício de Vale-Alimentação: Todos os profissionais contratados receberão o benefício de vale-alimentação como parte de sua remuneração.



Para participar desse processo seletivo, os candidatos devem atender aos requisitos específicos de formação e experiência exigidos para cada cargo. Eles também devem passar pelo processo de seleção estabelecido pela instituição ou órgão responsável pela contratação.

Como se inscrever no concurso para professores?

Os interessados deverão se inscrever até o dia 16 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (www.ibamsp-concursos.org.br).

Sobre as taxas, variam a depender da escolaridade, sendo:

R$ 74 (nível médio) e R$ 84 (superior)

Como serão as provas do concurso para professores?

A fase objetiva será dividida da seguinte forma:

10 questões de língua portuguesa;

12 de conhecimentos pedagógicos e de legislação; e

8 de conhecimentos específicos

O concurso está marcado para dia 29 de outubro.

Benefícios de fazer um concurso

Fazer um concurso público oferece uma série de benefícios que podem atrair candidatos em busca de estabilidade financeira, segurança no emprego e oportunidades de carreira. Aqui estão alguns dos principais benefícios de se dedicar a concursos públicos:

