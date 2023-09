Veja o COMUNICADO CHOCANTE sobre a qualidade dos COMBUSTÍVEIS em TODO o país

A Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) divulgou o resultado de uma fiscalização realizada em 13 unidades da federação, sobre a qualidade dos combustíveis que estão sendo vendidos nas bombas. Esta é uma das fortes preocupações de milhões de motoristas em todas as regiões do país.

“As ações de fiscalização da ANP são planejadas a partir de diversos vetores de inteligência, como informações da Ouvidoria da ANP com manifestações dos consumidores, dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) da Agência, informações de outros órgãos e da área de Inteligência da ANP, entre outros. Dessa forma, as ações são focadas nas regiões e agentes econômicos com indícios de irregularidades”, diz a Agência.

Abaixo, você pode ver a lista de estados que foram vistoriados entre os dias 4 e 14 de setembro deste ano. Na lista, é possível identificar quais são as respectivas cidades atendidas em cada estado e as infrações de cada uma delas.

Os detalhes das análises dos combustíveis

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: São Gonçalo, Rio de Janeiro, São João do Meriti, Campos dos Goytacazes e Niterói. No estado, dois revendedores de combustíveis foram autuados por não disporem de termodensímetro em perfeito estado de funcionamento. Trata-se de um equipamento acoplado à bomba de etanol para verificar aspectos de qualidade.

Um outro posto da cidade foi autuado por seu painel de preços externo não apresentar os valores de todos os combustíveis.



Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Cariacica e Serra. Em Cariacica, duas revendas foram autuadas e interditadas por questões de segurança. Já em Serra, um revendedor foi interditado por sua instalação não possuir distâncias mínimas de segurança.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Belo Horizonte, Betim, Campanha, Campo Belo, Capela Nova, Contagem, Lagoa Santa, Perdões e Ribeirão das Neves. Um dos postos foi autuado por não funcionar no horário mínimo exigido na legislação. Em Perdões, houve a reinterdição de um posto que foi flagrado funcionando após romper lacres e faixas de interdição colocados pela ANP.

Avaliações da ANP foram feitas em postos em 20 cidades do estado. Em São Paulo, um único posto foi autuado por irregularidades cadastrais; comercializar gasolina C comum fora das especificações, tendo quatro bicos e um tanque interditados; comercializar etanol hidratado combustível fora das especificações, tendo quatro bicos e um tanque interditados; não possuir os equipamentos necessários para a realização das análises de qualidade dos combustíveis; não possuir tabela de arqueação nem outro equipamento metrológico para verificação dos estoques dos combustíveis; utilizar equipamentos em más condições de uso e/ou conservação, com tanque subterrâneo com bocal aberto, sem tampa, tendo mais dois tanques interditados por este motivo.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Campo Largo, Curitiba e São José dos Pinhais. Neste estado, no entanto, nenhuma irregularidade foi encontrada.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Porto Alegre, Alvorada, Alegrete, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Sepé, São Vicente do Sul e Novo Hamburgo. Somente em Alvorada, foram apreendidos 169 litros de óleo lubrificante sem registro na ANP.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara. De acordo com a ANP, não foram encontradas irregularidades em campo.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Lauro de Freitas, Salvador, São Francisco do Conde e Paulo Afonso. Na capital baiana, um posto foi autuado por comercializar GNV à pressão máxima de abastecimento superior à permitida (220 bar).

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Ceará-Mirim, Macaíba, Natal e São Gonçalo do Amarante. Em Natal, uma distribuidora foi autuada por ter desativado as instalações sem comunicar à ANP no prazo estabelecido.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Asa Norte, Gama, Riacho Fundo, São Sebastião e Sobradinho. No Gama, uma revenda de GLP foi autuada por irregularidades cadastrais.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Barro Alto, Caldas Novas, Cocalzinho, Formosa, Jataí, Mineiros, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, Planaltina, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás e Santo Antônio do Descoberto. Em Caldas Novas, dois postos foram autuados por efetuarem entregas de combustível em domicílio de consumidor.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Anastácio, Bodoquena, Caracol, Jardim, Nioaque e São Gabriel do Oeste. Em Nioaque, apenas um posto revendedor foi autuado por não possuir todos os equipamentos utilizados nas análises de qualidade dos combustíveis.

Avaliações da ANP foram feitas em postos das seguintes cidades: Cuiabá e Várzea Grande. Mais de 5.495 litros de óleos lubrificantes foram apreendidos por irregularidades.

https://www.youtube.com/watch?v=uMfLnXF8FP0