Veja o passo a passo de como calcular o saldo disponível

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada, e saber como calcular o valor mensal dessa economia é essencial para entender o benefício e acompanhar o saldo disponível. Pensando nisso, neste artigo preparamos um guia simples com informações sobre o saldo do Fundo de Garantia.

Para calcular o FGTS, é importante saber que uma porcentagem do salário do trabalhador é retirada mensalmente pelo empregador e deve ser depositada na conta do FGTS. Essa porcentagem é de 8% para a maioria dos trabalhadores. No entanto, para menores aprendizes, o percentual descontado é de 2%.

Como calcular o saldo do FGTS?

O primeiro passo para calcular o FGTS envolve a identificação do valor do salário bruto do trabalhador, o qual é registrado na carteira de trabalho. Este valor bruto deve ser usado como base, antes de quaisquer descontos ou deduções. Como já dito anteriormente, no caso da maioria dos trabalhadores, uma porcentagem de 8% é aplicada para o cálculo do FGTS. Em contrapartida, para menores aprendizes, a porcentagem utilizada é de 2%.

O montante calculado mensalmente deve ser depositado pelo empregador na conta do FGTS do trabalhador até o dia 7 do mês subsequente ao mês de trabalho. Portanto, é necessário que os extratos sejam acompanhados de perto, a fim de assegurar que os depósitos estejam sendo efetuados corretamente.

Vale ressaltar que o FGTS representa um direito do trabalhador e serve como um fundo de reserva relevante em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição de imóveis e outros casos específicos. Portanto, compreender como calcular o FGTS é crucial para garantir o acesso a esses recursos quando necessário.

Também é importante lembrar que as regras e condições para o saque do Fundo de Garantia podem mudar ao longo do tempo. Sendo assim, é importante verificar as informações mais atualizadas sobre o saque do benefício no site da Caixa Econômica Federal, em agências da Caixa ou nos próprios canais oficiais do FGTS.

Como saber se os depósitos estão sendo realizados?



Para verificar a realização dos depósitos do FGTS, diversas opções estão disponíveis. Uma alternativa prática e rápida é o aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para aparelhos que possuem os sistemas operacionais Android ou IOS.

O aplicativo está disponível para download nas lojas de aplicativos dos dispositivos móveis. De acordo com informações disponibilizadas pelo governo federal, o App permite o cadastro e proporciona acesso aos extratos, solicitações de saques e outros serviços relacionados à conta do FGTS.

Outra forma de acompanhar as movimentações da conta do FGTS é por meio do recebimento de mensagens de texto (SMS). O processo de cadastro é descomplicado e não gera custos. Por meio deste serviço, os trabalhadores recebem mensagens mensais detalhando os depósitos efetuados pelo empregador, além de atualizações semestrais sobre o saldo do Fundo de Garantia.

Caso o empregador não cumpra com os depósitos do FGTS, o trabalhador tem a opção de esclarecer a situação diretamente com o empregador ou buscar auxílio em uma Delegacia Regional do Trabalho (DRT). É importante destacar que a fiscalização das empresas está a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, o trabalhador pode recorrer a esses recursos para resolver a questão.