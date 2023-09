Veja o passo a passo de como pedir o auxílio-doença

Os benefícios por invalidez do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são programas de auxílio financeiro destinados a trabalhadores que se encontram temporariamente ou permanentemente incapacitados para o trabalho devido a problemas de saúde ou acidentes. Esses benefícios têm como objetivo fornecer suporte financeiro aos segurados do INSS que enfrentam dificuldades em manter sua fonte de renda por condições de saúde.

Para aproveitar esses benefícios, os trabalhadores que enfrentam problemas de saúde devem entrar em contato com o INSS e seguir os procedimentos de solicitação. Essas medidas têm o potencial de fazer uma diferença significativa na vida daqueles que mais precisam de apoio durante momentos desafiadores.

Quais condições de saúde são elegíveis para recebimento dos benefícios?

É fundamental compreender que nem todas as condições de saúde conferem direito a esses benefícios. O INSS estabelece critérios rigorosos e procedimentos de avaliação médica para determinar a elegibilidade dos segurados para benefícios como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.

O auxílio-doença, em geral, é concedido inicialmente por um período de até 120 dias, podendo ser prorrogado caso o trabalhador ainda permaneça incapacitado. Se a incapacidade for de natureza permanente, o trabalhador pode ser encaminhado para solicitar a aposentadoria por invalidez.

Já a aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social no Brasil a trabalhadores que se encontram em uma situação de incapacidade permanente. Essa incapacidade deve ser de caráter irreversível, o que significa que o segurado não tem condições de retornar ao trabalho de forma definitiva.

Veja como solicitar o auxílio-doença

Solicitar o auxílio-doença do INSS pode ser um processo relativamente simples, desde que os trabalhadores sigam os passos corretos e forneçam a documentação necessária. Confira o passo a passo a seguir:



Acesse o Meu INSS: O trabalhador deve acessar o site do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e entrar na plataforma Meu INSS.

Dentro do Meu INSS, será preciso navegar até a seção de “Benefícios” ou “Serviços” (dependendo da versão atual do site), procurar a opção “Pedir Benefício por Incapacidade” e clicar nela.

Em seguida, o trabalhador deve escolher o serviço desejado. No caso do auxílio-doença, basta selecionar essa opção.

Por fim, basta fornecer a documentação correta para comprovar a incapacidade e dar andamento ao pedido.

Nos casos em que a solicitação esteja sendo feita por um procurador ou representante legal é necessário apresentar a procuração pública e o Termo de Responsabilidade. Além disso, o representante deve também fornecer o termo de representação legal (tutela, curatela ou termo de guarda), um documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS) e CPF.

Após seguir esses passos e fornecer a documentação necessária, o pedido de auxílio-doença será avaliado pelo INSS. É importante lembrar que o trabalhador deve estar preparado para uma avaliação médica para determinar a extensão de sua incapacidade.

Acompanhar o progresso da solicitação do auxílio-acidente junto ao INSS é um passo fundamental para obter informações sobre o estado do processo e receber uma resposta sobre a concessão do benefício. Desse modo, os cidadãos podem acompanhar o andamento do processo por meio do aplicativo Meu INSS.

É importante lembrar que o tempo de resposta do INSS pode variar dependendo da complexidade do pedido e da quantidade de solicitações em andamento. Portanto, é aconselhável verificar regularmente o status do seu processo.