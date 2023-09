veja o que fazer para resolver pendências

A malha fina do Imposto de Renda é um tema que preocupa muitos contribuintes todos os anos. Isso porque ninguém quer ter sua declaração retida para análise pela Receita Federal, mas, às vezes, isso acontece por diversos motivos.

Além disso, com a aproximação da data da liberação do último lote de pagamentos deste ano, muitos contribuintes que estão nessa situação querem saber como resolver para poderem receber os valores devidos da restituição.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar, para que assim, você possa descobrir como resolver as pendências com a RF da melhor maneira possível.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é a malha fina do Imposto de Renda?

Primeiramente, antes de saber como resolver pendências com a malha fina do Imposto de Renda, é necessário entender no que consiste esse termo.

Assim sendo, a malha fina é um processo de fiscalização da Receita Federal cujo objetivo é verificar a consistência das informações que os contribuintes forneceram em suas declarações de Imposto de Renda.

Desse modo, quando algo chama a atenção do fisco, a declaração fica retida para uma análise mais detalhada.



Você também pode gostar:

Confira os detalhes sobre o pagamento do 5º lote de restituição do Imposto de Renda:

Conforme já mencionado, neste mês, a Receita Federal realizará o pagamento do 5º e último lote de restituição do Imposto de Renda referente ao ano de 2023.

O 4º lote, que foi pago no final de agosto, trouxe problemas aos contribuintes, e agora é hora de conferir conforme dados e detalhes para o próximo pagamento.

Além disso, a RF irá disponibilizar a consulta para os contribuintes poderem verificar se estão inclusos no último lote a partir do dia 22. No entanto, o pagamento está programado para acontecer no dia 29 deste mesmo mês.

Assim sendo, os contribuintes que caíram na malha fina devem agilizar o processo, a fim de receberem os devidos valores juntamente com os contemplados pelo 5º lote.

Quais os motivos que levam a declaração para a malha fina?

Existem várias razões pelas quais a declaração de Imposto de Renda pode entrar na malha fina. Desse modo, algumas das situações mais comuns incluem:

Inconsistências nos Dados: Erros simples, como digitar um número de CPF incorreto, podem fazer com que a declaração fique apta a uma análise mais detalhada;

Omissão de Rendimentos: Além disso, se o contribuinte se esquecer de declarar algum rendimento, como aluguel, pensão alimentícia, ou ganhos com investimentos, isso pode chamar a atenção do fisco.

Despesas Médicas Suspeitas: Gastos elevados com despesas médicas sem comprovação de dívida podem gerar dúvidas, e consequentemente, a retenção da declaração;

Informações Conflitantes: Ademais, se as informações declaradas não batem com as informações que terceiros, como empresas e bancos, forneceram, a declaração também pode entrar na malha fina;

Problemas com Dependentes: Por fim, se o cidadão incluiu dependentes na declaração e outra pessoa também os incluiu, pode acarretar retenção do documento.

Veja como saber se a declaração está na malha fina

A Receita Federal disponibiliza uma consulta para verificar se a declaração está retida na Malha Fina.

Dessa forma, o procedimento é simples e pode os contribuintes podem fazer por meio site oficial da Receita. Além disso, a consulta geralmente fica disponível alguns meses após o prazo de entrega da declaração.

O que fazer se a declaração estiver na malha fina?

Se você descobrir que sua declaração está retida na Malha Fina, não precisa entrar em pânico. Isso porque existem passos que você pode seguir para resolver essa situação. Aqui estão algumas dicas:

Verifique as informações

Primeiramente, é necessário verificar se todas as informações da declaração do IR estão corretas. Sendo assim, acesse o site da Receita Federal e certifique-se de que não houve erros de digitação ou omissões no documento.

Regularize as pendências

Então, caso identifique algum erro ou omissão na declaração, corrija-o o mais rápido possível e faça uma declaração retificadora.

Reúna a documentação

Além disso, caso a Receita solicite documentos comprobatórios, prepare-se para apresentá-los. Isso pode incluir:

Comprovantes de despesas médicas;

Recibos de aluguel;

Extratos bancários, entre outros.

Acompanhe o processo

Ademais, acompanhe o andamento da sua declaração no site da Receita Federal e fique atento às solicitações de documentos ou informações adicionais.

Busque ajuda profissional

Por fim, se você não tem certeza de como proceder, é aconselhável procurar a orientação de um contador ou advogado especialista em imposto de renda.

Agora que você já sabe tudo sobre a malha fina do Imposto de Renda, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!