Veja o que mudou na ferramenta do NUBANK

Desde sua criação em 2013, o Nubank tem como objetivo simplificar o sistema financeiro e devolver o controle do dinheiro às pessoas. Com uma proposta inovadora e uma abordagem centrada no cliente, o Nubank se tornou uma referência no mercado.

Neste artigo, vamos explorar as principais novidades e mudanças recentes na ferramenta do Nubank chamada “Dinheiro Guardado”. Vamos analisar como essa função evoluiu ao longo do tempo e como ela pode ajudar os usuários na gestão de suas finanças.

O Nubank e o Dinheiro Guardado

O sucesso do Nubank se deve em grande parte à sua capacidade de entender as necessidades dos usuários e oferecer soluções inovadoras. Uma dessas soluções é o “Dinheiro Guardado”, uma função dentro da conta do Nubank que permite aos usuários separar o dinheiro que estão guardando daquele que usam no dia a dia.

Dentro do Dinheiro Guardado, os usuários encontram o “Resgate Planejado”, uma opção que permite “trancar” o dinheiro por um período de tempo escolhido pelo cliente, em troca de maiores rendimentos. Essa função foi criada para ajudar os usuários a planejar suas finanças e alcançar seus objetivos.

A Evolução do Dinheiro Guardado

Ao longo dos anos, o Nubank tem aprimorado a função Dinheiro Guardado para oferecer uma experiência cada vez mais completa aos usuários. Recentemente, foram implementadas diversas mudanças que visam facilitar a gestão financeira dos clientes.

Uma das principais mudanças é a criação da seção “Guardado para o futuro” dentro do aplicativo do Nubank. Essa seção serve como um novo lugar para os depósitos feitos no Resgate Planejado. A ideia é agrupar todos os depósitos trancados em um só lugar, facilitando o acompanhamento e a visualização dos objetivos financeiros.

Como Funciona a Nova Seção “Guardado para o Futuro”



Atualmente, os usuários já podem visualizar os depósitos que foram originalmente feitos no Resgate Planejado na seção “Guardado para o futuro”. Essa seção está localizada dentro da função “Dinheiro Guardado” no aplicativo do Nubank.

O dinheiro que está guardado para o futuro será transferido para uma “Caixinha do Nubank” com o mesmo nome nos próximos meses. Essa transferência não terá custos adicionais e não afetará o rendimento ou os impostos relacionados aos depósitos.

Além disso, outra mudança importante é a renomeação do valor que antes ficava guardado no “Disponível a qualquer momento”. Agora, esse valor é chamado de “Separado do meu saldo”. Ele representa uma quantia separada do dinheiro do dia a dia, que está disponível para ser usada a qualquer momento.

Benefícios da Nova Seção “Guardado para o Futuro”

A criação da seção “Guardado para o futuro” traz diversos benefícios para os usuários do Nubank. Um dos principais benefícios é a possibilidade de visualizar todos os depósitos trancados em um só lugar, facilitando o acompanhamento dos objetivos financeiros.

Além disso, a transferência dos depósitos para as Caixinhas do Nubank permitirá aos usuários aproveitar novas funcionalidades, como dar nomes às metas e adicionar fotos específicas para cada objetivo. Essa personalização torna a experiência mais personalizada e motivadora para alcançar os objetivos financeiros.

Mudanças no Rendimento e Impostos

Uma dúvida comum dos usuários é se as mudanças na função Dinheiro Guardado afetarão o rendimento ou os impostos relacionados aos depósitos. A resposta é não. As mudanças na ferramenta não terão impacto no rendimento dos depósitos nem gerarão novos impostos.

Os depósitos continuarão com os mesmos prazos de resgate e rendimentos escolhidos pelos usuários. A única diferença é que o dinheiro será transferido para a nova seção “Guardado para o futuro” e, posteriormente, para as Caixinhas do Nubank, mantendo todas as características originais.

Monitorando os Rendimentos e Depósitos

Com as mudanças na função Dinheiro Guardado, os usuários agora poderão monitorar seus rendimentos e depósitos na própria seção de investimentos do aplicativo do Nubank. Essa mudança torna mais fácil acompanhar o crescimento do patrimônio e visualizar o progresso em relação aos objetivos financeiros.

Os rendimentos por Caixinha e por depósito podem ser acompanhados de forma simples e intuitiva. Os usuários também têm a opção de combinar diferentes tipos de depósitos dentro das Caixinhas, escolhendo entre prazos de resgate diferentes e níveis de liquidez.

Ademais, o Nubank continua inovando e melhorando suas ferramentas para oferecer a melhor experiência possível aos usuários. A evolução da função Dinheiro Guardado, com a criação da seção “Guardado para o futuro” e a transferência dos depósitos para as Caixinhas do Nubank, traz benefícios significativos para a gestão financeira dos clientes.

Com essas mudanças, os usuários podem visualizar e acompanhar seus objetivos financeiros de forma mais clara e personalizada. Além disso, o rendimento e os impostos relacionados aos depósitos não serão afetados, garantindo a segurança e a rentabilidade das economias.

O Nubank continua revolucionando a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, e o Dinheiro Guardado é apenas uma das muitas ferramentas que ajudam os clientes a alcançar suas metas financeiras. Se você ainda não é cliente do Nubank, não perca tempo e aproveite os benefícios dessa inovadora instituição financeira.