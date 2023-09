veja os benefícios adicionais do programa

Os beneficiários do Bolsa Família aguardam ansiosamente a liberação da parcela de setembro do programa de transferência de renda. Os repasses de agosto chegaram ao fim na semana passada, e agora a expectativa está direcionada ao pagamento do benefício neste mês.

Em resumo, o Governo Federal realiza o repasse dos investimentos para a Caixa Econômica Federal, que paga o benefício aos segurados todos os meses. A saber, o banco possui uma parceria de longa data com o Planalto, realizado o repasse de benefícios sociais e direitos trabalhistas todos os anos.

Para setembro, o governo já revelou quais serão as datas de pagamento do Bolsa Família. Aliás, o repasse aos beneficiários acontece nos dez últimos dias úteis do mês, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) dos segurados. Assim, um novo grupo tem acesso ao benefício a cada dia útil.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de setembro (segunda-feira);

NIS de final 2: dia 19 de setembro (terça-feira);

NIS de final 3: dia 20 de setembro (quarta-feira);

NIS de final 4: dia 21 de setembro (quinta-feira);

NIS de final 5: dia 22 de setembro (sexta-feira);

NIS de final 6: dia 25 de setembro (segunda-feira);

NIS de final 7: dia 26 de setembro (terça-feira);

NIS de final 8: dia 27 de setembro (quarta-feira);

NIS de final 9: dia 28 de setembro (quinta-feira);

NIS de final 0: dia 29 de setembro (sexta-feira).

Em suma, o NIS permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Portanto, é muito importante ficar atento aos documentos pessoais e à atualização dos dados, sempre que necessário, para que não haja risco de cancelamento do Bolsa Família.

Bolsa Família foi pago a mais de 21 milhões de pessoas

Em agosto, a Caixa pagou o Bolsa Família a 21,14 milhões de pessoas, impactando direta e indiretamente outros milhões de cidadãos que fazem parte das famílias dos segurados. No total, o Governo destinou R$ 14,25 bilhões para o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família.

De acordo com o governo, 21,14 milhões de beneficiários receberam uma parcela média de R$ 686,04 em agosto, valor bem superior ao pagamento mínimo do programa, de R$ 600. Isso só foi possível graças aos benefícios adicionais pagos pelo Governo Federal.



Você também pode gostar:

Inclusive, as famílias que vão receber a parcela do Bolsa Família neste mês podem conferir nesta matéria quais são todos os benefícios adicionais que elevam o valor da parcela.

Conheça os benefícios oferecidos pelo Bolsa Família

Embora o governo ainda não tenha informado o valor que irá destinar ao Bolsa Família em setembro, os segurados já podem conferir quais são os benefícios adicionais que o Planalto vem pagando. Como as famílias possuem características diferentes, cada beneficiário recebe um valor específico do Bolsa Família.

Em síntese, o programa possui diversos benefícios em sua composição que determinam a parcela recebida pelos usuários. Isso acontece porque o governo tenta atender todos os segurados em suas particularidades, promovendo inclusão de todos os grupos.

Confira abaixo os benefícios do Bolsa Família:

1- Benefício de Renda de Cidadania

Em síntese, a regra garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Assim, o valor do benefício é multiplicado pela quantidade de indivíduos da família.

Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja dez pessoas, o valor da parcela chega a R$ 1.420 (R$ 142 x 10 = R$ 1.420). Isso mostra que o Bolsa Família pode pagar mais de um salário mínimo vigente (R$ 1.320), dependendo da composição familiar.

2- Benefício Complementar

Ao considerar o Benefício de Renda de Cidadania, as famílias unipessoais (com apenas um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Entretanto, o governo definiu a parcela mínima do Bolsa Família em R$ 600.

Para garantir o pagamento mínimo de R$ 600 a todos os inscritos, o governo federal complementa o valor do benefício a milhares de segurados. Isso acontece nas famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês.

3- Benefício Primeira Infância

Desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Portanto, as famílias que possuem crianças com sete anos incompletos estão recebendo esse benefício adicional, que ajuda a elevar o valor da parcela mensal do Bolsa Família.

4- Benefício Variável Familiar

O governo federal assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

5- Benefício Variável Familiar Nutriz

A partir deste mês de setembro, o governo vai pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos. Dessa forma, as famílias terão um benefício a mais para aumentarem os cuidados com os bebês.

6- Benefício Extraordinário de Transição

Esse benefício tem como principal objetivo garantir que nenhum usuário do Bolsa Família receba uma parcela menor que o programa anterior (Auxílio Brasil).

Por fim, o repasses de todos esses benefícios ocorrem na mesma data de pagamento do Bolsa Família. Assim, os usuários que tiverem direito aos benefícios recebem os valores conforme o calendário do principal programa social do país.