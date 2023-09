Veja os melhores para desinflamar o corpo e desinchar a barriga

Você já ouviu falar nos shots detox? Essas pequenas doses de saúde estão se tornando cada vez mais populares entre aqueles que buscam uma forma rápida e eficaz de desinflamar o corpo e desinchar a barriga.

Com ingredientes simples e naturais, esses shots são uma ótima opção para quem deseja se livrar da inflamação e do inchaço corporal. E para te ajudar com isso, mostraremos alguns dos melhores, além de dar muitas outras informações importantes para quem quer se livrar dos processos inflamatórios exacerbados e ter uma vida mais saudável.

Então, leia até o final e não perca nada.

O que são essas inflamações e como os shots detox ajudam a aliviá-las?

Antes de mais nada, explicaremos rapidamente contra o que você está lutando. Como sabemos, a inflamação do corpo é uma resposta natural do sistema imunológico a algum tipo de agressão ou lesão no organismo. Assim, ela caracteriza-se por vermelhidão, inchaço, calor e dor nas áreas afetadas.

No entanto, quando a inflamação se torna excessiva ou crônica, pode causar danos aos tecidos e órgãos, sendo associada a doenças como artrite, doenças intestinais, inchaços abdominais, doenças cardíacas e até câncer.

Os shots detox, por sua vez, são conhecidos por sua capacidade de ajudar a eliminar toxinas e substâncias prejudiciais do corpo. Geralmente, são feitos à base de sucos naturais que contêm ingredientes como frutas, vegetais e ervas com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Sendo assim, no caso da inflamação no intestino, os shots detox podem ajudar a limpar o organismo e interromper o processo inflamatório de algumas formas. Primeiramente, eles fornecem nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e promover a reparação de tecidos danificados. Além disso, os ingredientes presentes nesses shots possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajudando a reduzir a inflamação no intestino e aliviar os sintomas associados, como dor abdominal e diarreia.

Veja em seguida alguns dos shots detox mais eficientes nesse sentido.

1. Shot de gengibre e limão

Ingredientes

1 pedaço pequeno de gengibre descascado;

Suco de 1 limão;

200 ml de água morna.

Modo de preparo desse shot detox

Leve o gengibre para o liquidificador com a água morna. Então, coe a mistura e acrescente o suco de limão. Você pode consumir esse composto em jejum pela manhã.

2. Shot de Aloe Vera e pepino

Ingredientes

1 colher de sopa de gel de Aloe Vera;

1 pepino;

Suco de 1 limão.

Modo de preparo

Descasque e corte o pepino em pedaços. Depois, bata no liquidificador com o gel de Aloe Vera e o suco de limão. Aí é só coar a mistura e beber pela manhã, ou antes das refeições principais.

3. Shot detox de maçã e maracujá

Ingredientes

1 maçã verde;

Polpa de 1 maracujá;

200 ml de água.

Modo de preparo

Bata a maçã com a água no liquidificador. Em seguida, coe a mistura e acrescente a polpa de maracujá. Então, tome em jejum pela manhã ou como lanche da tarde.

4. Shot de pepino e hortelã

Ingredientes

1 pepino;

Folhas de hortelã a gosto;

Suco de 1 limão;

200 ml de água.

Modo de preparo

Coloque o pepino, a hortelã e a água no liquidificador e bata. Depois é só coar, adicionar o suco de limão e beber um copo pela manhã e outro antes de dormir.

5. Shot detox de couve e limão

Ingredientes

3 folhas de couve;

Suco de 1 limão;

200 ml de água.

Modo de preparo

Bata a couve com a água no liquidificador. Em seguida, coe a mistura e acrescente o suco de limão. Consuma pela manhã em jejum.

6. Shot de abacaxi e hortelã

Ingredientes:

2 fatias de abacaxi;

Folhas de hortelã a gosto;

200 ml de água;

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes para o liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, coe ou tome com os pedacinhos mesmo pela manhã e à tarde.

Como potencializar o efeito dos shots detox

Esses shots detox são excelentes para desinflamar o corpo e desinchar a barriga devido às suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas. Porém, para garantir efeitos realmente expressivos, combine o consumo deles com outras medidas:

Aumente o consumo de água ao longo do dia para eliminar toxinas e manter o corpo hidratado;

Evite alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras saturadas;

Invista em alimentos ricos em fibras, como legumes, folhas verdes e grãos integrais;

Pratique atividades físicas regularmente, visto que, estimula a circulação e promover o bom funcionamento do sistema linfático;

Ademais, reduza o consumo de sal, optando por temperos naturais como ervas e especiarias.

Por fim, gostou das dicas e receitas de shots detox? Então coloque tudo em prática e diga adeus à inflamação e ao inchaço da barriga!